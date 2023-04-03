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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    В квартире предполагаемой участницы взрыва в Петербурге закончился обыск. Оттуда вывели двоих

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    В Пушкинском районе Петербурга закончились обыски в квартире, предположительно связанной с девушкой, которую подозревают в причастности к взрыву на Университетской набережной. Как передает корреспондент «Фонтанки» 3 апреля, из квартиры вывели двоих.

    После обысков, которые шли несколько часов в одном из домов по улице Генерала Хазова, в сопровождении силовиков квартиру покинули двое. Предположительно, речь идет о родственниках петербурженки Дарьи, которую в данный момент разыскивают.

    Женщину подозревают в причастности к взрыву, произошедшему вечером 2 апреля на Университетской набережной. В нем, по последним данным, пострадали 30 человек. Один погиб. Смертельные травмы получил военкор Владлен Татарский.

    Очевидцы говорят, что именно Дарья пронесла на встречу с Татарским смертельную статуэтку.

    «Фонтанка» ведет онлайн трансляцию с места событий.

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