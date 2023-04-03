В квартире предполагаемой участницы взрыва в Петербурге закончился обыск. Оттуда вывели двоих

В Пушкинском районе Петербурга закончились обыски в квартире, предположительно связанной с девушкой, которую подозревают в причастности к взрыву на Университетской набережной. Как передает корреспондент «Фонтанки» 3 апреля, из квартиры вывели двоих.

После обысков, которые шли несколько часов в одном из домов по улице Генерала Хазова, в сопровождении силовиков квартиру покинули двое. Предположительно, речь идет о родственниках петербурженки Дарьи, которую в данный момент разыскивают.

Женщину подозревают в причастности к взрыву, произошедшему вечером 2 апреля на Университетской набережной. В нем, по последним данным, пострадали 30 человек. Один погиб. Смертельные травмы получил военкор Владлен Татарский.



Очевидцы говорят, что именно Дарья пронесла на встречу с Татарским смертельную статуэтку.

