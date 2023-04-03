«У меня там друг, у меня там друг!» Очевидец взрыва на Васильевском рассказал, как выбирались из кафе

Одним из очевидцев взрыва, в котором погиб Владлен Татарский, был журналист Марат Арнис. Несмотря на то, что он также пострадал, поделился с «Фонтанкой» воспоминаниями о моменте, когда все произошло, и о том, как ему и другим пришлось выбираться с мероприятия.

С его слов, девушка, которая вручила коробку с подарком, пронеся ее в зал, несмотря на первоначальный запрет, по просьбе Татарского, села рядом — но чуть дальше, чем он предлагал, в нескольких метрах. «Она стала уходить, он сказал: «Подожди, Настя, остановись, подойди сюда, сядь рядом с нами, я на один вопрос отвечу — и бюстом займемся». И она подошла и села, но метрах в четырех от него», - вспоминает Арнис. Бюст показался совершенно непохожим на прототип.

После того, как, разглядев подарок, военкор положил его обратно в короб без верхней крышки, раздался взрыв.

«Когда произошел взрыв - я первый раз с таким сталкиваюсь, - я вообще не понял, что произошло, - вспоминает очевидец. - Был не хлопок, а какое-то сумасшествие, меня контузило. Искры - и дым сразу повалил, и все отовсюду посыпалось — с потолка, сбоку... Начались крики — все побежали». Люди падали, вставали и бежали дальше. «Я один из последних выходил и еще один мужчина, - продолжает Марат. - Мы медленно выходили, а потом кто-то крикнул: «Валим, потому что может быть еще один!». И тогда я уже выбежал на улицу и там оставался, наверное, полчаса. Скорые быстро приехали, но я какое-то время смотрел, может, кому помочь. Ну, вроде бы, все на своих ногах вышли — только женщина-фотограф потом упала, ее подняли и понесли в сторону скорой помощи. И я мужичка подхватил — у него все джинсы были разорваны, он стоял курил, у него гитара за спиной была, я его в скорую помощь начал тащить, а он кричал: «У меня там друг, у меня там друг!» и сопротивлялся. Он был весь в крови. И с глазом у него что-то было страшное».

Сам собеседник «Фонтанки» говорит, что лишился слуха на правое ухо, но при этом ранен он не был — хотя находился примерно в 10 метрах. «Удивительно: у меня все худи в черных точках, обугленных штуках, а на лице ничего, - поделился он. - Но я сидел. Может быть, из-за этого. Стояли только Владлен, Егор (руководитель патриотического клуба) — я не знаю его судьбу, скорее всего он в числе тяжело раненных, и фотограф ходила. Остальные сидели. Я думаю, кто стоял — тем больше досталось». Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной проходила встреча с военкором, известным под псевдонимом Владлен Татарский. Мероприятие, организованное клубом «Кибер Фронт Z», начиналось в 17:00, вход был свободным. Присутствовало порядка сотни человек. Взрыв, который очевидцы слышали даже в квартирах на другом берегу Невы, произошел примерно в 18:10 - через несколько минут после того, как девушка, которую очевидцы называли Настей, подарила военкору скульптуру — его бюст.