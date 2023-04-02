Все, что осталось. СК показывает последствия взрыва в кафе, где погиб Владлен Татарский

пресс-служба СК РФ
Следственный комитет показал видео изнутри кафе на Университетской набережной, 25, где вечером в воскресенье прогремел взрыв. Единственной жертвой, по имеющейся на данный момент информацией, стал блогер и военкор Владлен Татарский.
На кадрах можно увидеть серьезные разрушения. Окна помещения на первом этаже выбиты, стекла разлетелись по тротуару, повреждена веранда. Взрывной волной по залу раскидало столы и стулья, на потолке образовалась дыра.
Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты. «Фонтанка» писала, что к поиску виновных во взрыве подключены наружные наряды полиции Петербурга. Информация СМИ о том, что подозреваемую в совершении взрыва разыскивают по делу о теракте, подтверждения не нашла.
Тем временем глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя городского управления ведомства Олегу Бобкову оперативно доложить об обстоятельствах убийства Татарского. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.