Все, что осталось. СК показывает последствия взрыва в кафе, где погиб Владлен Татарский

Следственный комитет показал видео изнутри кафе на Университетской набережной, 25, где вечером в воскресенье прогремел взрыв. Единственной жертвой, по имеющейся на данный момент информацией, стал блогер и военкор Владлен Татарский.

На кадрах можно увидеть серьезные разрушения. Окна помещения на первом этаже выбиты, стекла разлетелись по тротуару, повреждена веранда. Взрывной волной по залу раскидало столы и стулья, на потолке образовалась дыра.



Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты. «Фонтанка» писала, что к поиску виновных во взрыве подключены наружные наряды полиции Петербурга. Информация СМИ о том, что подозреваемую в совершении взрыва разыскивают по делу о теракте, подтверждения не нашла.

