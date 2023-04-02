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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    Все, что осталось. СК показывает последствия взрыва в кафе, где погиб Владлен Татарский

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    30 комментариев

    пресс-служба СК РФ

    Следственный комитет показал видео изнутри кафе на Университетской набережной, 25, где вечером в воскресенье прогремел взрыв. Единственной жертвой, по имеющейся на данный момент информацией, стал блогер и военкор Владлен Татарский.

    На кадрах можно увидеть серьезные разрушения. Окна помещения на первом этаже выбиты, стекла разлетелись по тротуару, повреждена веранда. Взрывной волной по залу раскидало столы и стулья, на потолке образовалась дыра.

    Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты. «Фонтанка» писала, что к поиску виновных во взрыве подключены наружные наряды полиции Петербурга. Информация СМИ о том, что подозреваемую в совершении взрыва разыскивают по делу о теракте, подтверждения не нашла.

    Тем временем глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя городского управления ведомства Олегу Бобкову оперативно доложить об обстоятельствах убийства Татарского. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

    Подтверждено, что в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), вечер с которым организовал дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». Как было анонсировано, мероприятие началось в 17.00, вход был свободным.

    По последним данным, пострадали 25 человек, из них 19, в том числе, один подросток, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку с виде бюста Татарского в каске, которую вручили журналисту на вечере.

    Что известно в данный момент о взрыве и Владлене Татарском — читайте здесь.

    Также «Фонтанка» ведет онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

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    Комментарии 30

    Гость02 Апр 2023 в 23:12
    Красивое 😝🤪😛🥳
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