В Петербурге наружные наряды полиции ищут подозреваемых во взрыве, в котором погиб Владлен Татарский

К поиску виновных во взрыве на Университетской набережной, в котором 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский, подключили наружные наряды полиции Петербурга.

Информация СМИ о том, что подозреваемую в совершении взрыва разыскивают по делу о теракте, подтверждения не нашла.

Ранее в сообщении Следственного комитета говорилось, что следователи «совместно с оперативными подразделениями принимают все необходимые меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления».