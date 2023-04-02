В Петербурге наружные наряды полиции ищут подозреваемых во взрыве, в котором погиб Владлен Татарский

К поиску виновных во взрыве на Университетской набережной, в котором 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский, подключили наружные наряды полиции Петербурга.
«Причастных ко взрыву ищут в том числе наружные наряды полиции, плюс привлечённые силы», - сообщил «Фонтанке» источник.
Информация СМИ о том, что подозреваемую в совершении взрыва разыскивают по делу о теракте, подтверждения не нашла.
Ранее в сообщении Следственного комитета говорилось, что следователи «совместно с оперативными подразделениями принимают все необходимые меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления».
Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной проходила встреча с военкором, известным под псевдонимом Владлен Татарский. Мероприятие, организованное клубом «Кибер Фронт Z», начиналось в 17:00, вход был свободным. Присутствовало порядка сотни человек. Взрыв, который очевидцы слышали даже в квартирах на другом берегу Невы, произошел примерно в 18:10 - через несколько минут после того, как девушка, которую очевидцы называли Настей, подарила военкору скульптуру — его бюст.
В результате срабатывания устройства, по словам очевидцев, находившегося внутри подарка, Владлен Татарский погиб. По последней информации пострадали 25 человек, среди них ребенок. 19 человек поступили в больницы.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.