Расследовать дело о взрыве в кафе на Университетской набережной будут следователи из Москвы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о взрыве в петербургском кафе на Университетской набережной в ГСУ СК РФ.
Об этом говорится в релизе, размещенном ведомством утром 3 апреля.
Ранее для помощи в расследовании в Петербурге прибыли сотрудники уголовного розыска МВД РФ.
Дело по факту взрыва возбуждено по статье «убийство, совершенное общеопасным способом».
Взрыв в заведении на Университетской набережной, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским произошел накануне около шести вечера. Сам Татарский погиб, пострадал, по последним данным, 31 человек.
По подозрению в совершении преступления ищут местную жительницу Дарью.