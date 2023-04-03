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    Взрыв на Университетской

    Расследовать дело о взрыве в кафе на Университетской набережной будут следователи из Москвы

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    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о взрыве в петербургском кафе на Университетской набережной в ГСУ СК РФ.

    Об этом говорится в релизе, размещенном ведомством утром 3 апреля.

    Ранее для помощи в расследовании в Петербурге прибыли сотрудники уголовного розыска МВД РФ.

    Дело по факту взрыва возбуждено по статье «убийство, совершенное общеопасным способом».

    Взрыв в заведении на Университетской набережной, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским произошел накануне около шести вечера. Сам Татарский погиб, пострадал, по последним данным, 31 человек.

    По подозрению в совершении преступления ищут местную жительницу Дарью.

    Что известно о взрыве и Владлене Татарском — читайте здесь.

    Также «Фонтанка» вела онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

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    ВзрывКафеВоенкорУголовное делоРасследованиеБастрыкин
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