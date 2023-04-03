Историк, чиновник, шансонье. Что известно о пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





31 человек был госпитализирован после взрыва в кафе, где проходила лекция военкора Владлена Татарского. К утру, по данным комздрава, девять из них уже были отпущены домой. О тех, кто еще находится в стационаре, узнала «Фонтанка».



В реанимации Мариинской больницы оказалась 36-летняя преподавательница английского языка Майя. В Петербург она перебралась из Ставрополья, где окончила гуманитарный университет. На своей странице во «ВКонтакте» она поставила статус с российским триколором и литерой Z. Женщина активно поддерживает спецоперацию, участвует в показах тематических фильмов и репостит записи выступлений президента. Врачи диагностировали у пострадавшей взрывную травму, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.



Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Также в Мариинскую накануне был доставлен автор песен из Петербурга. 51-летний музыкант по имени Михаил получил осколочные ранения, его поместили в реанимацию. Мужчина активно выпускал песни и записывал клипы до СВО.

Врачи Мариинки также спасают 45-летнего Романа из Ростовской области. Не исключено, что он приехал в Петербург вместе с военкором Владленом Татарским. Он получил тяжелые ранения и травмы головы.

С множественными осколочными ранениями головы с Университетской набережной увезли 20-летнего студента Всеволода, 44-летнего петербуржца Евгения, его 54-летнего тезку политолога, ранее работавшего на кафедре философии и методологии образования УГТУ. Упал и получил ссадины 71-летний пенсионер Вадим Мечиславович из Гатчинского района Ленобласти. Судя по страницам в соцсетях, он переживает за судьбу страны и увлечен спортом.



В удовлетворительном состоянии находится организатор «Бессмертного полка» в Таллине. На своей странице ночью он предупредил, что следователи забирают у него телефон.

«Друзья, к сожалению, остаюсь пока без связи, следаки забирают телефон. Других гаджетов у меня нет. При первой возможности выйду в эфир. А пока я в больничке зашитый и самое главное живой. В той ситуации, когда я был в 3 метрах от взрыва, это ЧУДО!!!! Значит, я еще ему нужен!!! Всем пострадавшим здоровья и быстрого выздоровления, особенно девушкам, остаться такими же красивыми и добрыми!!!!!» — написал Сергей.



Среди пострадавших оказался сотрудник смольнинского комитета по молодежной политике, отвечающий за патриотическое воспитание. Также легкую контузию получила студентка Наталия, обучающаяся на журфаке СПбГУ.

Бывший военный, артиллерист, 60-летний Юрий находится в тяжелом состоянии в Мариинской больнице. Судя по ранениям, он был рядом с местом взрыва. Там же в реанимации 67-летний Геннадий. Он в таком состоянии, что даже не смог сказать врачам, ни где живет, ни контакты родственников.

Пострадала также 40-летняя Елена, преподаватель истории и обществознания, фотограф, постоянный участник мероприятий «Кибер Фронта», ведет канал в телеграм Za историческую Родину. Она получила осколочные ранения, находится в реанимации.



53-летняя Виктория, по словам сына, пришла на встречу с Татарским за компанию с подругой-журналисткой. Сама она банковская служащая. Сидела на первом ряду, получила серьезные ранения, но её состояние оценивается как стабильное. К утру пострадавшую перевели из реанимации в общую палату.

Студент, 18-летний Вадим, получил ранения в лицо и верхнюю часть туловища, находится в шоковой реанимации. В реанимации и 31-летняя Ксения, которая приехала в Петербург из Омска, занимается искусством.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вчера около шести вечера. В этот момент в заведении «Кибер Фронт» проводил лекцию военкора Владлена Татарского. По основной версии, перед выступлением девушка подарила ему якобы изготовленный ею бюст. Он взорвался, Татарский погиб на месте. Пострадали три десятка человек.



Девушке удалось скрыться, но её личность была оперативно установлена. Дарью Трепову задержали утром 3 апреля на квартире знакомого мужа в «Северной долине».

Татьяна Востроилова, Олеся Михайлова, Фонтанка.ру

