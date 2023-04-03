Убийство военкора Татарского в Петербурге назвали терактом: онлайн-трансляция

Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, при котором погиб Владлен Татарский, задержали на окраине Петербурга в квартире знакомого её мужа. Случившееся уже назвали терактом. «Фонтанка» следит за развитием событий онлайн.
Национальный антитеррористический комитет прокомментировал взрыв в Петербурге. Заявил об украинском следе и впервые назвал произошедшее терактом.
«Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией) Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова», — цитирует сообщение НАК РИА Новости.
Это дверь в квартиру. Не похоже, чтобы её ломали. Идут следственные действия — внутри девушка и молодой человек в домашнем и двое мужчин.
«Ко мне в 9 утра постучались с криками «Уголовный розыск». Спрашивали, кто снимает квартиры на этаже. Я понятия не имею. Грохот от них такой стоял, ужас», — рассказала нашему корреспонденту старушка из лифта с последнего этажа.
Житель дома, где задержали девушку, рассказал «Фонтанке», что рано утром приехали автобусы: СОБР, полиция и правоохранители начали проверять квартиры в одной конкретной парадной. Входящих и выходящих встречали. Полицейские проверяли паспорта и записывали данные. А потом на 21-м этаже нашли девушку.
Такой Дарья Трепова предстала в сообщении о розыске на сайте МВД.
«Фонтанке» стало известно, что задержанию девушки предшествовал шквал звонков с якобы местом, где прячется Дарья. Все они оказались ложными.
По данным «Фонтанки», у Дарьи были билеты на вчерашний вечерний рейс в Бухару, которыми она не воспользовалась.
Как писала «Фонтанка», Дарью Трепову подозревают в причастности к взрыву в доме 25 по Университетской набережной. Он произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В кафе он проводил вечер «Кибер Фронта Z». Пострадали более 30 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
О том, почему разыскивали именно Трепову, «Фонтанка» писала здесь.
По данным «Фонтанки», в 6:00 утра дом в ЖК «Северная Долина» был полностью окружен полицией. В нем находилась подозреваемая. Как нам стало известно, Дарья Трепова недавно приехала из Москвы в Петербург. Однако находиться долго в городе не планировала: у задержанной имелись на руках билеты на авиарейс в Узбекистан. Она находилась в квартире знакомого её мужа.
Дарью Трепову подозревают в причастности к взрыву в доме 25 по Университетской набережной. Он произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Кафе «Кибер Фронт Z» проводило вечер встречи с ним. Из-за произошедшего пострадали более 30 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.