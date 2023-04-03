Убийство военкора Татарского в Петербурге назвали терактом: онлайн-трансляция

Как писала «Фонтанка», Дарью Трепову подозревают в причастности к взрыву в доме 25 по Университетской набережной. Он произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В кафе он проводил вечер «Кибер Фронта Z». Пострадали более 30 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.



О том, почему разыскивали именно Трепову, «Фонтанка» писала здесь.

