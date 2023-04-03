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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    Кремль назвал убийство Владлена Татарского терактом

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    Убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) в Петербурге является терактом. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

    «Это теракт. <…> Идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых», — сказал представитель Кремля.

    По словам Пескова, Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает террористические действия. «Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 14-го года. Именно поэтому проводится СВО», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

    Ранее произошедшее назвал терактом Национальный антитеррористический комитет.

    Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, 25. Здесь проходил вечер встречи с ним, который организовал дискуссионный клуб «Кибер Фронта Z». Мероприятие было анонсировано 2 апреля в 17:00, вход был свободным. Что известно о военкоре Владлене Татарском — читайте здесь.

    Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку в виде бюста Татарского в каске, которую ему вручила девушка. Подозреваемую в причастности к взрыву Дарью Трепову задержали утром в понедельник в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

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    Дмитрий ПесковВладлен ТатарскийВзрыв на Университетской набережнойДарья Трепова
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