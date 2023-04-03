Кремль назвал убийство Владлена Татарского терактом

Убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) в Петербурге является терактом. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.
«Это теракт. <…> Идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает террористические действия. «Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 14-го года. Именно поэтому проводится СВО», — рассказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее произошедшее назвал терактом Национальный антитеррористический комитет.