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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали

    Взрыв на Университетской

    В Петербурге оставаться не собиралась. Подробности задержания Дарьи Треповой

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    Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной задержали в Выборгском районе Петербурга. Как стало известно 3 апреля «Фонтанке», женщина находилась на съемной квартире знакомого ее мужа.

    По данным «Фонтанки», в 6:00 утра дом в ЖК «Северная Долина» был полностью окружен полицией. В нем находилась подозреваемая. Как нам стало известно, Дарья Трепова недавно приехала из Москвы в Петербург. Однако находиться долго в городе не планировала: у задержанной имелись на руках билеты на авиарейс в Узбекистан.

    Дарью Трепову подозревают в причастности к взрыву в доме 25 по Университетской набережной. Он произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В кафе «Кибер Фронт Z» проводил вечер встречи с ним. Из-за произошедшего пострадали более 30 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса — убийство общеопасным способом.

    О том, почему разыскивали именно Трепову, «Фонтанка» писала здесь.

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