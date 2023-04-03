В Петербурге оставаться не собиралась. Подробности задержания Дарьи Треповой

Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной задержали в Выборгском районе Петербурга. Как стало известно 3 апреля «Фонтанке», женщина находилась на съемной квартире знакомого ее мужа.

По данным «Фонтанки», в 6:00 утра дом в ЖК «Северная Долина» был полностью окружен полицией. В нем находилась подозреваемая. Как нам стало известно, Дарья Трепова недавно приехала из Москвы в Петербург. Однако находиться долго в городе не планировала: у задержанной имелись на руках билеты на авиарейс в Узбекистан.