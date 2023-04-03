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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали

    Взрыв на Университетской

    НАК назвал терактом убийство военкора Владлена Татарского

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    Убийство военкора Владлена Татарского было спланировано украинскими спецслужбами. Произошедшее Национальный антитеррористический комитет назвал терактом. Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости.

    По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова. НАК назвал ее активной сторонницей запрещенного и ликвидированного в России «Фонда борьбы с Коррупцией»*.

    Новость дополняется.

    Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, 25. Здесь проходил вечер встречи с ним, который организовал дискуссионный клуб «Кибер Фронта Z». Мероприятие было анонсировано 2 апреля в 17:00, вход был свободным. Что известно о военкоре Владлене Татарском — читайте здесь.

    Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку в виде бюста Татарского в каске, которую ему вручила девушка. Подозреваемую в причастности к взрыву Дарью Трепову задержали утром в понедельник в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

    Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021. В связи с ликвидацией фонд из реестра иноагентов был исключен.

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    Владлен ТатарскийВзрыв на Университетской набережнойДарья Трепова
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