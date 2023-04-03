НАК назвал терактом убийство военкора Владлена Татарского

Убийство военкора Владлена Татарского было спланировано украинскими спецслужбами. Произошедшее Национальный антитеррористический комитет назвал терактом. Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости.

По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова. НАК назвал ее активной сторонницей запрещенного и ликвидированного в России «Фонда борьбы с Коррупцией»*.

Новость дополняется.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, 25. Здесь проходил вечер встречи с ним, который организовал дискуссионный клуб «Кибер Фронта Z». Мероприятие было анонсировано 2 апреля в 17:00, вход был свободным. Что известно о военкоре Владлене Татарском — читайте здесь.

