Подруга Треповой: Она всегда была «неполитической», увлекалась шмотками и не хотела никого убивать

За неделю до взрыва в ресторане на Университетской набережной Дарья Трепова вышла из чата с подружками, рассказала 3 апреля «Фонтанке» одна из знакомых девушки. По её словам, Дарья никогда не была радикальной и даже не особо интересовалась политикой.
«Она не состояла ни в каких политических организациях. Была на бизике — работала в секонде, а потом уволилась и собиралась делать свой проект по продаже одежды локальных брендов», — рассказала знакомая Дарьи.
По её словам, месяц назад девушка уехала в Москву, а неделю назад вернулась в Петербург и тут же вышла из дружеского чата. «Она вышла и не вернулась, а потом мы узнали из новостей о том, что случилось. Она не была радикальных взглядов. Никогда не говорила про взрывать и убивать», — отметила собеседница «Фонтанки».
Дарью Трепову задержали утром 3 апреля. СК подозревает её в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, где проходила встреча движения «Кибер Фронт». Дарья передала военкору Владлену Татарскому статуэтку с его изображением, которая позже взорвалась. Власти назвали произошедшее терактом.
Последние новости о происходящем после взрыва в кафе на Университетской набережной – в онлайн-трансляции «Фонтанки».