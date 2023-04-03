Подруга Треповой: Она всегда была «неполитической», увлекалась шмотками и не хотела никого убивать

За неделю до взрыва в ресторане на Университетской набережной Дарья Трепова вышла из чата с подружками, рассказала 3 апреля «Фонтанке» одна из знакомых девушки. По её словам, Дарья никогда не была радикальной и даже не особо интересовалась политикой.



«Она не состояла ни в каких политических организациях. Была на бизике — работала в секонде, а потом уволилась и собиралась делать свой проект по продаже одежды локальных брендов», — рассказала знакомая Дарьи.

По её словам, месяц назад девушка уехала в Москву, а неделю назад вернулась в Петербург и тут же вышла из дружеского чата. «Она вышла и не вернулась, а потом мы узнали из новостей о том, что случилось. Она не была радикальных взглядов. Никогда не говорила про взрывать и убивать», — отметила собеседница «Фонтанки».