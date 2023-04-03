«Попала на встречу с Владленом Татарским в Омске». Какие посты Дарья Трепова удалила из своего Telegram-канала после взрыва на Университетской

Подозреваемая в причастности к теракту в кафе на Университетской набережной в Петербурге Дарья Трепова несколько месяцев вела «патриотический» Telegram-канал и посещала мероприятия московского книжного магазина «Листва».

О таких обстоятельствах 3 апреля рассказали представители магазина. По их словам, впервые Трепова пришла в «Листву» 3 марта и назвалась Настей. Она вела себя активно, общалась с продавцом, хвасталась своим Telegram-каналом, долго листала книги Татарского, купила два шоппера и трогала косоворотки.

Корреспондент «Фонтанки» при помощи сервиса TGstat.ru изучил Telegram-канал, который «Листва» указала как принадлежащий Дарье Треповой. Выяснилось, что после взрыва на мероприятии с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) были удалены шесть постов — с 18:39 по 18:42.



Оказался удален пост от 12 февраля нынешнего года с подписью «По счастливому стечению обстоятельств попала на встречу с Владленом Татарским в Омске». Публикация проиллюстрирована фотографией со сценой, на которой стоит военкор. Как сообщает правительство Омской области, Татарский действительно выступал в регионе в этот день.

Удаленным оказался пост, написанный 22 февраля. В нем была опубликована фотография со скульптурой солдата. «Спасибо за вдохновение @vladlentatarsky_books (книги Владлена Татарского). Именно после прочтения (всем рекомендую!!!) его книги меня вдруг осенило, что посвящать скульптуры следует не безымянным добровольцам, а вполне конкретным», — написано в публикации. Следующим удален пост от 3 марта. Фотография из московского книжного магазина «Листва» с презентации русской военной поэзии 2014–2022 годов. «Сегодня в гостях у Листвы! <…> У меня выдался внеплановый поэтический вечер. Ребята отличные, заходите к ним почаще», — говорится в посте.

Удалена публикация от 10 марта: «Это презентация книги "Воскресшие на Третьей Мировой", антология русской военной поэзии, 2014–2022 (она же "Z-поэзия"). Военную поэзию часто обвиняют в мрачности, называют пропитанной духом разрушения и смерти. Но этот вечер в московской Листве @listva_books_msk опроверг все предубеждения». В удаленном посте от 23 марта была черно-белая открытка с российским солдатом, читающим книгу. Подписано: «С утра открытки Билибина, вечером открытки Насти. В общем, кое-что интересное готовлю».

В посте от 27 марта, который тоже удален, говорится, что теперь открытки «Насти» можно приобрести в «Листве», а все вырученные деньги с них пойдут на нужды «ТЫЛа».