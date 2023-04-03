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    Взрыв на Университетской

    «Попала на встречу с Владленом Татарским в Омске». Какие посты Дарья Трепова удалила из своего Telegram-канала после взрыва на Университетской

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    Подозреваемая в причастности к теракту в кафе на Университетской набережной в Петербурге Дарья Трепова несколько месяцев вела «патриотический» Telegram-канал и посещала мероприятия московского книжного магазина «Листва».

    О таких обстоятельствах 3 апреля рассказали представители магазина. По их словам, впервые Трепова пришла в «Листву» 3 марта и назвалась Настей. Она вела себя активно, общалась с продавцом, хвасталась своим Telegram-каналом, долго листала книги Татарского, купила два шоппера и трогала косоворотки.

    Корреспондент «Фонтанки» при помощи сервиса TGstat.ru изучил Telegram-канал, который «Листва» указала как принадлежащий Дарье Треповой. Выяснилось, что после взрыва на мероприятии с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) были удалены шесть постов — с 18:39 по 18:42.

    Оказался удален пост от 12 февраля нынешнего года с подписью «По счастливому стечению обстоятельств попала на встречу с Владленом Татарским в Омске». Публикация проиллюстрирована фотографией со сценой, на которой стоит военкор. Как сообщает правительство Омской области, Татарский действительно выступал в регионе в этот день.

    Удаленным оказался пост, написанный 22 февраля. В нем была опубликована фотография со скульптурой солдата. «Спасибо за вдохновение @vladlentatarsky_books (книги Владлена Татарского). Именно после прочтения (всем рекомендую!!!) его книги меня вдруг осенило, что посвящать скульптуры следует не безымянным добровольцам, а вполне конкретным», — написано в публикации.

    Следующим удален пост от 3 марта. Фотография из московского книжного магазина «Листва» с презентации русской военной поэзии 2014–2022 годов. «Сегодня в гостях у Листвы! <…> У меня выдался внеплановый поэтический вечер. Ребята отличные, заходите к ним почаще», — говорится в посте.

    Удалена публикация от 10 марта: «Это презентация книги "Воскресшие на Третьей Мировой", антология русской военной поэзии, 2014–2022 (она же "Z-поэзия"). Военную поэзию часто обвиняют в мрачности, называют пропитанной духом разрушения и смерти. Но этот вечер в московской Листве @listva_books_msk опроверг все предубеждения».

    В удаленном посте от 23 марта была черно-белая открытка с российским солдатом, читающим книгу. Подписано: «С утра открытки Билибина, вечером открытки Насти. В общем, кое-что интересное готовлю».

    В посте от 27 марта, который тоже удален, говорится, что теперь открытки «Насти» можно приобрести в «Листве», а все вырученные деньги с них пойдут на нужды «ТЫЛа».

    В «Листве» объяснили, что сначала отказались от предложенных открыток, но приняли их после доработки. «На днях Дарья спрашивала нас, нравятся ли людям ее открытки, идут ли продажи. Затем все переписки с Дарьей исчезли — были стерты с ее стороны», — утверждают в книжном магазине.

    После взрыва в кафе на Васильевском острове, где погиб военкор Владлен Татарский, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Спустя сутки СК переквалифицировал произошедшее на теракт. В ведомстве сообщили, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. По версии следствия, Трепова передала Татарскому позолоченный бюст. Статуэтка взорвалась.

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