СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского. Теперь это теракт

СК России переквалифицировал уголовное дело о взрыве на Университетской набережной в Петербурге на террористический акт. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба СКР.

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 апреля в помещении кафе на Университетской набережной произошел взрыв. В результате от полученных ранений скончался на месте военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Кроме того, медицинская помощь понадобилась 30 пострадавшим. В понедельник утром оперативники задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову.