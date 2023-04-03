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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского. Теперь это теракт

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    СК России переквалифицировал уголовное дело о взрыве на Университетской набережной в Петербурге на террористический акт. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба СКР.

    «Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

    По данным следствия, 2 апреля в помещении кафе на Университетской набережной произошел взрыв. В результате от полученных ранений скончался на месте военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Кроме того, медицинская помощь понадобилась 30 пострадавшим. В понедельник утром оперативники задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову.

    «У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей ФБК* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)», — сообщили в СКР.

    Расследование продолжается.

    Взрыв в кафе прогремел накануне около шести часов вечера, в разгар выступления Владлена Татарского перед своими почитателями. Перед этим одна из слушательниц — блондинка, представившаяся Настей, — подарила военкору бюст. В нем, по предварительным данным, и была заложена взрывчатка. Вскоре выяснилось, что Настю на самом деле зовут Дарьей Треповой. После взрыва она покинула место происшествия. Задержали ее в квартире знакомого на Парнасе. Подруга девушки вспомнила кое-какие странности, замеченные в ее поведении в последние месяцы.

    Последние новости о происходящем после взрыва в кафе на Университетской набережной — в онлайн—трансляции «Фонтанки».

    *Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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