Дарью Трепову, подозреваемую в теракте на Университетской, этапируют в Москву

Дарью Трепову, которую подозревают в теракте, произошедшем в доме 25 по Университетской набережной, этапируют в Москву. Об этом вечером 3 апреля сообщил источник «Фонтанки».



Как передает корреспондент «Фонтанки», из внутреннего двора здания Следственного комитета, в котором находилась Дарья Трепова, в седьмом часу вечера выехала спецмашина и направилась в сторону аэропорта.