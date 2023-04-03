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    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    Дарью Трепову, подозреваемую в теракте на Университетской, этапируют в Москву

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    Дарью Трепову, которую подозревают в теракте, произошедшем в доме 25 по Университетской набережной, этапируют в Москву. Об этом вечером 3 апреля сообщил источник «Фонтанки».

    Как передает корреспондент «Фонтанки», из внутреннего двора здания Следственного комитета, в котором находилась Дарья Трепова, в седьмом часу вечера выехала спецмашина и направилась в сторону аэропорта.

    Фото: скриншот с сайта Flightradar24
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    Примерно без десяти семь в Пулково сел борт специального летного отряда «Россия», чьими самолетами обычно перевозят высокопоставленных чиновников. Еще через 15 минут приземлился и второй борт СЛО. Один из них прилетел из Москвы, второй, по данным сервиса Flightradar, из Сочи. Пока что оба стоят в петербургском аэропорту.

    Оба самолета, Falcon и Airbus, давно в российском авиапарке, около 20 лет. Под флагом этого отряда также летают самолеты ФСБ.

    Девушка была задержана днем на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.

    Последние новости о происходящем после взрыва в кафе на Университетской набережной, — в онлайн—трансляции «Фонтанки».

    Фото: скриншот с сайта Flightradar24

    После взрыва в кафе на Васильевском острове, где погиб военкор Владлен Татарский, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Спустя сутки СК переквалифицировал произошедшее на теракт. В ведомстве сообщили, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. По версии следствия, Трепова передала Татарскому позолоченный бюст. Статуэтка взорвалась.

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