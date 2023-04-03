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    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Момент взрыва в кафе на Васильевском острове в Петербурге попал на видео

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    Момент взрыва, который прогремел накануне вечером в кафе на Васильевском острове, попал на видео. Пугающие кадры 3 апреля опубликовал журналист Марат Арнис.

    Ролик показывает, как подозреваемая в убийстве Владлена Татарского передаёт ему ту самую статуэтку. Спикер предлагает девушке сесть на кресло на сцене и рассматривает подаренное: «Ух ты, какой-то красивый парень. Это что я?»

    ВЕДОМ

    Спустя несколько секунд в том же видео — резкое затемнение, затем — задымлённое помещение. Слушатели спешно выходят на улицу, там оказывается и подозреваемая в причастности к преступлению Дарья Трепова. У входа в кафе находятся люди с окровавленными лицами и одеждой. Один из пострадавших сидит на асфальте.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вчера около шести вечера. В этот момент в заведении «Кибер Фронт» проводил лекцию военкор Владлен Татарский. По основной версии, перед выступлением девушка подарила ему изготовленный якобы ею бюст. Он взорвался, Татарский погиб на месте. Пострадали три десятка человек.

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