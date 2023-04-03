Петербуржцы несут цветы. На месте взрыва на Университетской набережной возникли несколько стихийных мемориалов

Петербуржцы несут цветы к дому 25 по Университетской набережной, где накануне в результате взрыва погиб один и были ранены более 30 человек. К вечеру 3 апреля на месте образовались несколько стихийных мемориалов.

Цветы и свечи оставляют прямо у входа в Street Food Bar, где вчера проходил творческий вечер погибшего военного корреспондента Владлена Татарского. Гвоздики кладут и ближе к проезжей части.



Стихийный мемориал на месте происшествия появился еще в вечер теракта — 2 апреля. К утру люди продолжали нести цветы.

