Петербуржцы несут цветы. На месте взрыва на Университетской набережной возникли несколько стихийных мемориалов

Петербуржцы несут цветы к дому 25 по Университетской набережной, где накануне в результате взрыва погиб один и были ранены более 30 человек. К вечеру 3 апреля на месте образовались несколько стихийных мемориалов.
Цветы и свечи оставляют прямо у входа в Street Food Bar, где вчера проходил творческий вечер погибшего военного корреспондента Владлена Татарского. Гвоздики кладут и ближе к проезжей части.
Стихийный мемориал на месте происшествия появился еще в вечер теракта — 2 апреля. К утру люди продолжали нести цветы.
Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вчера около шести вечера. В этот момент в заведении «Кибер Фронт» проводил лекцию военкор Владлен Татарский. По основной версии, перед выступлением девушка подарила ему изготовленный якобы ею бюст. Он взорвался, Татарский погиб на месте. Пострадали три десятка человек.
По подозрению в причастности к преступлению задержана Дарья Трепова. По данным «Фонтанки», она будет этапирована в Москву. Последние новости о происходящем после взрыва в кафе на Университетской набережной, — в онлайн-трансляции «Фонтанки».