Как выглядит место взрыва утром. Цветы и портрет Владлена Татарского заносит снег

К кафе на Университетской набережной несут цветы. На месте гибели Владлена Татарского появился стихийный мемориал.
Фотограф «Фонтанки» утром 3 апреля посмотрел, как выглядит место взрыва. Кафе до сих пор оцеплено. На месте работают представители силовых ведомств. Движение по Университетской набережной открыто.
Взрыв в кафе на Университетской набережной, 25, в Петербурге произошел вечером 2 апреля. Погиб военкор и блогер Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В кафе проводился его творческий вечер, организованный дискуссионным клубом «Кибер Z фронт». Пострадали, по последним данным, 32 человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.