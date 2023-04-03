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    Взрыв на Университетской

    Как выглядит место взрыва утром. Цветы и портрет Владлена Татарского заносит снег

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    К кафе на Университетской набережной несут цветы. На месте гибели Владлена Татарского появился стихийный мемориал.

    Фотограф «Фонтанки» утром 3 апреля посмотрел, как выглядит место взрыва. Кафе до сих пор оцеплено. На месте работают представители силовых ведомств. Движение по Университетской набережной открыто.

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    Взрыв в кафе на Университетской набережной, 25, в Петербурге произошел вечером 2 апреля. Погиб военкор и блогер Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В кафе проводился его творческий вечер, организованный дискуссионным клубом «Кибер Z фронт». Пострадали, по последним данным, 32 человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Предположительно, самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку, которую Татарскому вручила девушка. По предварительным сведениям «Фонтанки», ее зовут Дарья, ранее её задерживали на оппозиционных акциях протеста. В квартире девушки проведён обыск.

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    Взрыв в кафеВзрыв на Университетской набережнойВладлен Татарский
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