Журналист из Киева отрицает информацию о вербовке Дарьи Треповой

Живущий в Киеве журналист Роман Попков опроверг информацию о том, что он завербовал Дарью Трепову. Об этом он написал в своём телеграм-канале 3 апреля.



Он уверяет, что знает Трепову лишь по социальным сетям — они подписаны друг на друга и иногда вели переписку. Якобы Дарью интересовала журналистика.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Попков предложил Треповой выполнить задание от своего знакомого. Позже выяснилось, что знакомым якобы оказался агент СБУ.

Роман Попков — бывший лидер московского отделения Национал-большевистской партии* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Эдуарда Лимонова. Активно выступает против боевых действий на Украине.