Журналист из Киева отрицает информацию о вербовке Дарьи Треповой

Живущий в Киеве журналист Роман Попков опроверг информацию о том, что он завербовал Дарью Трепову. Об этом он написал в своём телеграм-канале 3 апреля.
Он уверяет, что знает Трепову лишь по социальным сетям — они подписаны друг на друга и иногда вели переписку. Якобы Дарью интересовала журналистика.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Попков предложил Треповой выполнить задание от своего знакомого. Позже выяснилось, что знакомым якобы оказался агент СБУ.
Роман Попков — бывший лидер московского отделения Национал-большевистской партии* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Эдуарда Лимонова. Активно выступает против боевых действий на Украине.
В марте 2008 года московский суд приговорил семерых «лимоновцев» к заключению на срок от 1,5 до 2,5 года за драку около здания суда. Среди осуждённых был и Роман Попков. Позже ему и нескольким его товарищам удалось выиграть процесс против России в Страсбурге.
СК переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе на Университетской набережной на теракт. По данным следствия, преступление контролировалось с территории Украины. После взрыва задержана Дарья Трепова, по версии следствия, девушка передала взрывоопасную статуэтку военкору Владлену Татарскому. Он скончался на месте от полученных травм во время взрыва.
*Признана в России экстремистской организацией и запрещена.