Бомбу передали в Москве. Стали известны подробности взрыва на Университетской набережной

Дарья Трепова, которая принесла бомбу в кафе на Университетской набережной, получила ее в Москве. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 апреля.



По предварительной информации, Трепова действительно неоднократно посещала встречи с Владленом Татарским. Бюст с бомбой был передан ей в Москве. По нашей информации, упаковку со взрывоопасным предметом Трепова получила от таксиста.

Как именно произошел взрыв, докажет экспертиза. По данным «Фонтанки», предварительно, — в бюст была зашита симка, а бомба была активирована на расстоянии.