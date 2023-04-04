Суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

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Суд в Москве избрал меру пресечения для Дарьи Треповой. Она пробудет под стражей до начала июня, сообщает 4 апреля пресс-служба Басманного районного суда столицы.



В Москве избрали меру пресечения для Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.