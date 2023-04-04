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    ТЕМА ДНЯ

    Показания Дарьи Треповой

    Взрыв на Университетской

    Суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

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    Видео: MSK1.RU / Telegram

    Суд в Москве избрал меру пресечения для Дарьи Треповой. Она пробудет под стражей до начала июня, сообщает 4 апреля пресс-служба Басманного районного суда столицы.

    В Москве избрали меру пресечения для Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

    26-летнюю фигурантку заключили под стражу вплоть до 2 июня.

    По данным следствия, 2 апреля Трепова принесла в кафе на Васильевском острове в Петербурге статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. После взрыва, который за этим последовал, за медицинской помощью обратились 40 человек. Среди них трое несовершеннолетних. В больницах остаются 25 человек. Состояние пятерых оценивается как тяжёлое.

    Напомним, взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». Момент взрыва попал на видео.

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