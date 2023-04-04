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    Взрыв на Университетской

    Число раненых при взрыве в кафе продолжает расти

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    Российский Минздрав обновил информацию о числе пострадавших в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге.

    По данным ведомства на 4 апреля, всего за медицинской помощью обратились 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. В больницах остаются 25 человек. Состояние пятерых оценивается как тяжёлое. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

    Вечером 3 апреля городской комздрав проинформировал о повышении числа пострадавших до 33.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел около 18 часов в воскресенье, 2 апреля. В этот момент там проходила встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя Максим Фомин), которую организовал «Кибер Фронт». По основной версии, перед выступлением девушка подарила Татарскому его бюст. Он взорвался, военкор погиб на месте. Момент взрыва попал на видео. Девушку, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, задержали утром 3 апреля. Её зовут Дарья Трепова. Её этапируют в Москву.

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