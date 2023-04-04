Комздрав Петербурга: Число пострадавших во время взрыва в кафе выросло до 33

Число пострадавших во время взрыва в кафе на Васильевском острове в Петербурге выросло до 33. Об этом 3 апреля говорится в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению.
В ведомстве уточнили, что количество увеличилось за счёт двух несовершеннолетних — 14-летнего подростка и 17-летней девушки. Первого отвезли в больницу святой Ольги в состоянии средней степени тяжести, он находится на лор-отделении. Петербурженка поступила в в центр им. Раухфуса в удовлетворительном состоянии. Известно, что она отказалась от госпитализации и была отпущена домой после обследования.
Ранее в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщали, что в стационары города после взрыва доставили 31 человека. В тяжёлом состоянии — восемь из них. До этого в Минздраве говорили о 32 пострадавших.
Напомним, взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вчера около шести вечера. В этот момент в заведении «Кибер Фронт» проводил лекцию военкор Владлен Татарский. По основной версии, перед выступлением девушка подарила ему изготовленный якобы ею бюст. Он взорвался, Татарский погиб на месте. Пострадали три десятка человек. Видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва, можно увидеть здесь