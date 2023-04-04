Комздрав Петербурга: Число пострадавших во время взрыва в кафе выросло до 33

Число пострадавших во время взрыва в кафе на Васильевском острове в Петербурге выросло до 33. Об этом 3 апреля говорится в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению.



В ведомстве уточнили, что количество увеличилось за счёт двух несовершеннолетних — 14-летнего подростка и 17-летней девушки. Первого отвезли в больницу святой Ольги в состоянии средней степени тяжести, он находится на лор-отделении. Петербурженка поступила в в центр им. Раухфуса в удовлетворительном состоянии. Известно, что она отказалась от госпитализации и была отпущена домой после обследования.