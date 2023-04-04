    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    768мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd77.95eur84.62

    Комздрав Петербурга: Число пострадавших во время взрыва в кафе выросло до 33

    855
    6 комментариев

    Число пострадавших во время взрыва в кафе на Васильевском острове в Петербурге выросло до 33. Об этом 3 апреля говорится в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению.

    В ведомстве уточнили, что количество увеличилось за счёт двух несовершеннолетних — 14-летнего подростка и 17-летней девушки. Первого отвезли в больницу святой Ольги в состоянии средней степени тяжести, он находится на лор-отделении. Петербурженка поступила в в центр им. Раухфуса в удовлетворительном состоянии. Известно, что она отказалась от госпитализации и была отпущена домой после обследования.

    Ранее в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщали, что в стационары города после взрыва доставили 31 человека. В тяжёлом состоянии — восемь из них. До этого в Минздраве говорили о 32 пострадавших.

    Напомним, взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вчера около шести вечера. В этот момент в заведении «Кибер Фронт» проводил лекцию военкор Владлен Татарский. По основной версии, перед выступлением девушка подарила ему изготовленный якобы ею бюст. Он взорвался, Татарский погиб на месте. Пострадали три десятка человек. Видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва, можно увидеть здесь

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость04 Апр 2023 в 00:33
    Грубая работа.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close