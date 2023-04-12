    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, с-в

    763мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.18eur89.73

    Взрыв на Университетской

    Защита обжаловала арест Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге

    16377
    22 комментария

    Апелляционная жалоба на постановление об аресте 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой во взрыве на Университетской набережной в Петербурге, добралась до Басманного суда Москвы.

    Как сообщили в пресс-службе суда 12 апреля, жалоба поступила накануне. Судя по всему, защита направила её почтой.

    Трепову заключили под стражу до 2 июня. Решение вступило в силу 8 апреля и на тот момент обжаловано не было. В суде уточнили, что материал может быть направлен по почте.

    Обвиняемой вменяют теракт с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконное ношение взрывчатых устройств (222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

    По версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию кураторов с территории Украины пришла в кафе на Университетской набережной, 25, в Петербурге и передала начинённую взрывчаткой статуэтку военкору Максиму Фомину, известному как Владлен Татарский. Он погиб на месте, ранения получили более тридцати человек, в том числе несовершеннолетние.

    «Фонтанка» рассказывала, о чём стало известно из показаний фигурантки, задержанной на Парнасе на следующий день после взрыва.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВзрывТерактКафеСудАрест
    ЛАЙК6
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 22

    Гость12 Апр 2023 в 14:57
    В тюрьму и на долго
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close