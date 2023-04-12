Защита обжаловала арест Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге

Апелляционная жалоба на постановление об аресте 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой во взрыве на Университетской набережной в Петербурге, добралась до Басманного суда Москвы.
Как сообщили в пресс-службе суда 12 апреля, жалоба поступила накануне. Судя по всему, защита направила её почтой.
Трепову заключили под стражу до 2 июня. Решение вступило в силу 8 апреля и на тот момент обжаловано не было. В суде уточнили, что материал может быть направлен по почте.
Обвиняемой вменяют теракт с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконное ношение взрывчатых устройств (222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.
По версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию кураторов с территории Украины пришла в кафе на Университетской набережной, 25, в Петербурге и передала начинённую взрывчаткой статуэтку военкору Максиму Фомину, известному как Владлен Татарский. Он погиб на месте, ранения получили более тридцати человек, в том числе несовершеннолетние.
«Фонтанка» рассказывала, о чём стало известно из показаний фигурантки, задержанной на Парнасе на следующий день после взрыва.