Защита обжаловала арест Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге

Апелляционная жалоба на постановление об аресте 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой во взрыве на Университетской набережной в Петербурге, добралась до Басманного суда Москвы.



Как сообщили в пресс-службе суда 12 апреля, жалоба поступила накануне. Судя по всему, защита направила её почтой.



Трепову заключили под стражу до 2 июня. Решение вступило в силу 8 апреля и на тот момент обжаловано не было. В суде уточнили, что материал может быть направлен по почте.



Обвиняемой вменяют теракт с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконное ношение взрывчатых устройств (222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

