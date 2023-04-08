ТАСС: Защита Треповой не обжаловала решение об аресте, но может сделать это по почте

Судя по картотеке судебных дел Москвы, защита 26-летней Дарьи Треповой не стала обжаловать постановление московского суда об её аресте.
«Таким образом, либо представители Треповой не стали обжаловать ее арест, либо не успели — трехдневный срок для этого истек», — пишет 8 апреля РИА Новости.
Агентству ТАСС в Басманном суде, избравшем меру пресечения, рассказали, что жалоба на арест Треповой к ним не поступала и срок на её подачу истёк, но адвокаты могут подать апелляцию по почте.
«Технически в картотеке суда появилось решение о том, что постановление суда об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой вступило в силу. Однако защита или обвиняемая могут обжаловать арест по почте, и в этом случае в суде будет назначена дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции Мосгорсуда», — отметили в суде.
Басманный суд 4 апреля избрал меру пресечения Дарье Треповой, обвиняемой в теракте в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский. Её заключили под стражу до 2 июня 2023 года. Защита просила избрать меру, не связанную с лишением свободы. Трепова обвиняется в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.