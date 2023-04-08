    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, вос

    771мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.4eur90.29

    ТАСС: Защита Треповой не обжаловала решение об аресте, но может сделать это по почте

    891
    2 комментария

    Судя по картотеке судебных дел Москвы, защита 26-летней Дарьи Треповой не стала обжаловать постановление московского суда об её аресте.

    «Таким образом, либо представители Треповой не стали обжаловать ее арест, либо не успели — трехдневный срок для этого истек», — пишет 8 апреля РИА Новости.

    Агентству ТАСС в Басманном суде, избравшем меру пресечения, рассказали, что жалоба на арест Треповой к ним не поступала и срок на её подачу истёк, но адвокаты могут подать апелляцию по почте.

    «Технически в картотеке суда появилось решение о том, что постановление суда об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой вступило в силу. Однако защита или обвиняемая могут обжаловать арест по почте, и в этом случае в суде будет назначена дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции Мосгорсуда», — отметили в суде.

    Басманный суд 4 апреля избрал меру пресечения Дарье Треповой, обвиняемой в теракте в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский. Её заключили под стражу до 2 июня 2023 года. Защита просила избрать меру, не связанную с лишением свободы. Трепова обвиняется в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». Момент взрыва попал на видео.

    По данным следствия, Трепова принесла в кафе на Васильевском острове в Петербурге статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. После взрыва, который за этим последовал, за медицинской помощью обратились 40 человек. Среди них трое несовершеннолетних.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Взрыв на Университетской набережнойПогиб Владлен ТатарскийВладлен ТатарскийТерактВзрывТеракт в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close