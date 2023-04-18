Обстановка такая. «Бессмертный полк» снова уходит в онлайн

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году обойдется без шествия по центральным городским улицам. Об этом 18 апреля сообщила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.



Она подтвердила, что шествия не будет, и сообщила, что ряд регионов, к примеру Крым, уже отказались от оффлайновых мероприятий в силу угроз.



«Это все-таки единая неделимая история, если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», — цитирует депутата ТАСС.



По словам Цунаевой, желающие смогут разместить снимки своих родственников в соцсетях, на одежде, личном авто или на сайте движения.

