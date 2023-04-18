В Петербурге шествие «Бессмертного полка» не состоится

В Петербурге, как и в других городах России, в 2023 году не будет шествия «Бессмертного полка», но планируются другие форматы. Об этом 18 апреля «Фонтанке» рассказала сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

«Бессмертный полк не отменяется, не будет проводиться в целях безопасности формат шествия. Будут другие форматы», — подчеркнула она.

Цунаева пояснила, что организаторы предлагают россиянам разместить портреты родственников-ветеранов на автомобилях, сделать бейджи с фотографиями или рассказать о своих близких в соцсетях.