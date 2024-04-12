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    Смольный все-таки нашел автобусы, чтобы перевозить военных на репетиции парада Победы

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    Смольный смог организовать перевозку военнослужащих на репетиции парада Победы. До этого у Ленинградского военного округа возникли сложности с подрядчиком из Хабаровского края.

    Как сообщает издание 47news со ссылкой на собеседников в правительстве Петербурга, около 50 автобусов предоставило ГУП «Пассажиравтотранс». Первую колонну заметили в пятницу, 12 апреля, на Выборгском шоссе. Неподалеку находится аэродром Левашово, где и были запланированы первые репетиции.

    читатель «47news»

    Ранее издание сообщало, что 8 апреля репетицию парада в Левашово отменили: ансамбль песни и пляски из военной части в Сертолово должен был ехать на репетицию на аэродром в Левашово, но остался в месте постоянной дислокации. Предположительно, причиной могла стать нехватка транспортных средств.

    Выяснилось, что автобусы должна была предоставить компания «Корсар» из Хабаровского края. У организации был договор с Западным военным округом (ныне — Ленинградским). Судя по особенностям конкурсной процедуры, компания могла быть выбрана намеренно. Однако, по предварительным данным, фирма не успела заключить договоры с субподрядчиками в Петербурге.

    Подробнее о том, как хабаровская компания получила контракт, читайте в материале 47news: «Доехал до Левашово, а все — Хабаровск. Кому досталась доставка на парад в Петербурге».

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