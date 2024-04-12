Смольный все-таки нашел автобусы, чтобы перевозить военных на репетиции парада Победы

Смольный смог организовать перевозку военнослужащих на репетиции парада Победы. До этого у Ленинградского военного округа возникли сложности с подрядчиком из Хабаровского края.



Как сообщает издание 47news со ссылкой на собеседников в правительстве Петербурга, около 50 автобусов предоставило ГУП «Пассажиравтотранс». Первую колонну заметили в пятницу, 12 апреля, на Выборгском шоссе. Неподалеку находится аэродром Левашово, где и были запланированы первые репетиции.

