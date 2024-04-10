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    «Сложная обстановка и разведчики». Репетиции парада Победы в Петербурге отменяются и переносятся

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    Подрядчиком Минобороны для перевозки участников парада Победы в Петербурге стало ООО «Корсар», зарегистрированное в Хабаровске. Это стало известно 10 апреля из публикации 47news. Микропредприятие было выбрано на закрытом аукционе по неустановленным критериям: штат организации — четыре человека, ранее компания возила дрова для больницы в Амурской области и куртки для Морского университета во Владивостоке. Ее прибыль за прошлый год составила 240 000 рублей.

    Для сбора и транспортировки личного состава частей, участвующих в параде, необходимо около ста автобусов — за один раз перевозится до трехсот человек. Предположительно, нехватка транспортных средств могла стать причиной отмененной репетиции парада, которая имела место как минимум один раз под предлогом плохой погоды 8 апреля: ансамбль песни и пляски из военной части в Сертолово должен был ехать на репетицию на аэродром в Левашово, но остался в месте постоянной дислокации. Предположительно, такие отмены происходили и с внутригородскими перевозками, и с доставкой участников парада из Сертолово, Кронштадта, Красного Села.

    На запрос журналистов представитель ООО «Корсар» в Петербурге ответил, что отмены репетиций не связаны с нехваткой автобусов, а происходили после «получения телеграммы» войсковыми частями. Информацию о том, как удалось предприятию получить госконтракт на закрытом аукционе, он не предоставил, пояснив это «сложной обстановкой и разведчиками с той стороны».

    1 апреля На Дворцовой площади прошла первая репетиция сводного военного оркестра к военному параду на День Победы.

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    Парад ПобедыПетербургКорсар
    ЛАЙК1
    СМЕХ28
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
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