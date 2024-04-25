Парад на 9 Мая в Петербурге. Сколько военных примут участие, и когда пройдут тренировки с техникой

В параде на День Победы в Петербурге примут участие четыре тысячи человек. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко во время тематической пресс-конференции в ТАСС в четверг, 25 апреля.



Среди участников будут военнослужащие Минобороны, Росгвардии, а также курсанты военных и других специализированных вузов. В составе механизированной колонны пройдет 78 единиц техники. Примерно столько же военнослужащих, курсантов и единиц техники было и в прошлом году.

