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    Парад на 9 Мая в Петербурге. Сколько военных примут участие, и когда пройдут тренировки с техникой

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    В параде на День Победы в Петербурге примут участие четыре тысячи человек. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко во время тематической пресс-конференции в ТАСС в четверг, 25 апреля.

    Среди участников будут военнослужащие Минобороны, Росгвардии, а также курсанты военных и других специализированных вузов. В составе механизированной колонны пройдет 78 единиц техники. Примерно столько же военнослужащих, курсантов и единиц техники было и в прошлом году.

    «Авиация не будет привлекаться по известным всем причинам», — добавил Любченко.

    Первая тренировка с техникой пройдет 30 апреля в 16:00. Затем 5 мая в 10:00 состоится генеральная репетиция. Будут перекрыты дороги.

    Ранее стало известно, что администрация Петербурга не планирует организовывать фейерверки в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Собирается ли запускать фейерверк вместе с салютом военный округ, пока неизвестно.

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    9 МаяДень Победы
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