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    Смольный не планирует организовывать фейерверки в День Победы

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    Администрация Петербурга не планирует организовывать фейерверки в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом 25 апреля сообщил председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин во время тематической пресс-конференции в ТАСС.

    Вместе с тем на полдень 9 мая запланирован традиционный памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона с участием ветерана Великой Отечественной войны.

    Тем не менее военный парад на Дворцовой площади и праздничный салют в День Победы состоятся. Об этом говорил 23 апреля губернатор Александр Беглов на заседании Координационного совета по делам ветеранов города. Утром и вечером 9 мая на Ростральных колоннах будут гореть факелы.

    Собирается ли запускать фейерверки вместе с салютом военный округ, пока неизвестно. В Смольном о планах ЛенВО не в курсе.

    В прошлом году фейерверки над Невой были. Эпичные кадры — на «Фонтанке».

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