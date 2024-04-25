Смольный не планирует организовывать фейерверки в День Победы

Администрация Петербурга не планирует организовывать фейерверки в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом 25 апреля сообщил председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин во время тематической пресс-конференции в ТАСС.



Вместе с тем на полдень 9 мая запланирован традиционный памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона с участием ветерана Великой Отечественной войны.

Тем не менее военный парад на Дворцовой площади и праздничный салют в День Победы состоятся. Об этом говорил 23 апреля губернатор Александр Беглов на заседании Координационного совета по делам ветеранов города. Утром и вечером 9 мая на Ростральных колоннах будут гореть факелы.