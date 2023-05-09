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    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    День Победы

    Смотрите салют в Петербурге, не выходя из дома

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    Специально для тех, кто не хочет толпиться на набережных в ожидании праздничного салюта, «Фонтанка» предлагает трансляцию супервидовых веб-камер проекта «ОтЛичный Петербург». Через несколько часов здесь будет видно расцвеченное победное небо, а пока можно посмотреть, как 9 мая живет мирный город Петербург.

    Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в 22:00 «в небе над Санкт-Петербургом состоится праздничный салют из артиллерийских орудий ЗИС-3 1943 года выпуска, которые принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне и до сих пор находятся в строю, благодаря профессорско-преподавательскому составу и курсантам Михайловской военной артиллерийской академии». Также запланирован фейерверк — «военнослужащие академии составят красивейшие композиции из разрывов изделий с романтичными названиями «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», анонсируют военные.

    «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию праздничных мероприятий, оперативные новости и атмосферу Дня Победы можно увидеть в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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    © Фонтанка.Ру

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