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    Лучшие кадры с парада в Петербурге

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    В Петербурге завершился парад, посвященный Дню Победы. Он продлился меньше часа, с трибун за ним наблюдали люди разных возрастов: с георгиевскими ленточками и портретами своих родственников, воевавших в Великую Отечественную; в пилотках и с нашивками ЧВК «Вагнер». В самом параде приняли участие 4 тысячи человек и более 80 единиц техники.

    «Фонтанка» предлагает посмотреть на парад глазами фотокорреспондентов, которые засняли вблизи эмоции и детали торжественного мероприятия.

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    Кроме парада, в программу праздника входят концерты на Дворцовой площади и на «Газпром Арене», а также салют. Подробнее о расписании на день читайте здесь. «Фонтанка» будет вести онлайн-трансляцию весь день Следить за событиями можно и в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online»

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