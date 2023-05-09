Лучшие кадры с парада в Петербурге

В Петербурге завершился парад, посвященный Дню Победы. Он продлился меньше часа, с трибун за ним наблюдали люди разных возрастов: с георгиевскими ленточками и портретами своих родственников, воевавших в Великую Отечественную; в пилотках и с нашивками ЧВК «Вагнер». В самом параде приняли участие 4 тысячи человек и более 80 единиц техники.
«Фонтанка» предлагает посмотреть на парад глазами фотокорреспондентов, которые засняли вблизи эмоции и детали торжественного мероприятия.
Кроме парада, в программу праздника входят концерты на Дворцовой площади и на «Газпром Арене», а также салют. Подробнее о расписании на день читайте здесь. «Фонтанка» будет вести онлайн-трансляцию весь день Следить за событиями можно и в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online»