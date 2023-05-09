Праздничные концерты и выстрел из орудия Нарышкина: 9 Мая в Петербурге. Онлайн-трансляция

Петербург отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Подключайтесь к нашему онлайн-репортажу: в режиме реального времени «Фонтанка» расскажет и покажет, как проходит 9 Мая в городе.
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Тематическую программу подготовили и в Ленинградском зоопарке. Сегодня посетителям расскажут, как жили сотрудники зоопарка в самые сложные годы его существования, как люди и животные переносили тяготы войны, как вместе они выстояли и дождались праздника Победы.
Если прогулки на свежем воздухе вас утомили, в театре «Легенда» предлагают вспомнить военные истории и песни на спектакле-концерте «Небесный тихоход», а в джаз-клубе Игоря Бутмана звучит классика и знакомые песни. О том, куда сходить на театральный или кинопоказ "Фонтанка" рассказывала в подробном материале.
Бесплатных праздничных концертов в Петербурге сегодня будет несколько.
Специальную программу подготовил Русский музей — с полудня и до вечера в Михайловском саду выступают артисты и музыканты.
На Большой Конюшенной улице развернётся полевая концертная программа «Без срока давности» от Театра эстрады имени Аркадия Райкина.
С 13:00 до 16:00 на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости пройдёт ещё один праздничный концерт. Среди артистов — Казачий ансамбль «Атаман», ВИА «Поющие гитары», Василий Герелло.
В 14:00 начнется концерт на Дворцовой площади «Мужество. Память. Победа». Выступления Александра Розенбаума, Василия Герелло, Елены Ваенги и других, вместе с живыми картинами, будут обрамлены рассказом о солдатах и бойцах разных родов войск.
Концерты развернутся также на «Газпром Арене» и в БКЗ «Октябрьский». «Октябрьский» принимает Александра Розенбаума — он выступает с коллективом «Старая гвардия». А на стадионе программа «Непокорëнные» будет состоять из современной рок-оратории по роману «Молодая гвардия», выступлений Ларисы Долиной, Александра Буйнова.
Легендарные танки Т-34 для участия в главном параде страны в Москве готовила бригада рабочих 61-го Бронетанкового ремонтного завода в Стрельне. В парке раритетов 61-го БТРЗ «на ходу» 10 танков Т-34 и 10 самоходных артиллерийских установок СУ-100. Они приняли участие в праздничном марше механизированной колонны по улицам Петербурга и Нижнего Тагила.
За годы Великой Отечественной войны 61 БТРЗ отремонтировал и вернул в строй 1700 единиц бронетанковой техники. На передовой работали 22 подвижные выездные бригады, состоящие из заводчан.
Несмотря на все меры безопасности и перекрытия, простые горожане по традиции все равно отправились смотреть парад. Пусть и с отдаления. «Просочиться» поближе к Дворцовой, как оказалось, все же было можно со стороны Гороховой:
В 12:00 ждем памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Факелы на Ростральных колоннах сегодня зажгутся дважды: с 9:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00. Посмотреть на них можно в прямом эфире с супервидовых камер проекта «Отличный Петербург»:
Пока гости парада выбираются с Дворцовой, предлагаем посмотреть на лучшие кадры от наших фотографов с торжественного построения и прохода парадных коробок и техники:
В 14 часов стартует большой концерт на Дворцовой площади, а в 19:00 — на «Газпром Арене».
В этот праздничный день петербуржцы в полной мере смогут насладиться погодой, синоптики обещают уверенный плюс: температура воздуха +14…+16 градусов, будет солнечно с переменной облачностью, ветер западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметров ртутного столба, что несколько выше нормы.
Так что меры безопасности на солнце совсем не будут лишними:
Большой праздник продолжается. Сегодня в городе пройдет более 200 праздничных мероприятий.
Отдельные исполнители и оркестры с полудня будут выступать в Михайловском саду, а на Большой Конюшенной развернется полевая концертная программа «Без срока давности» от Театра эстрады имени Аркадия Райкина. Кроме песен, прозвучат военные письма.
Завершился парад народным гимном 9 Мая «День Победы» в исполнении хора Ансамбля песни и пляски Западного военного округа и пеших колонн. Он не исполнялся в Петербурге с 2018 года, последние несколько парадов оркестр завершал парад песней «Мы армия народах», где звучало предупреждение врагам о возможности повторить.
Этот праздник - со слезами на глазах.
Тем временем в Кудрово через громкоговорители включили речь Президента России Владимира Путина.
Завершают проход техники на Параде на Дворцовой машины обеспечения, в том числе - автотопливозаправщики.
На трибунах четыре Александра: спикер ЗакСа Александр Бельский, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, глава Следкома Александр Бастрыкин и губернатор Петербурга Александр Беглов.
По Дворцовой площади пошла техника. Начинали с легендарного танка Т-34. Парадную колонну продолжили ретроавтомобили.
Пешие расчеты двинулись по Дворцовой. Открывает военный парад сводный расчет юных барабанщиков Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Задействованы более 4 тысяч человек: кадеты, суворовцы, юнармейцы, курсанты военных и специализированных вузов.
«Россия — священная наша держава. Россия — великая наша страна», — сообщает военный хор.
Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.
Принимающий парад приветствует парадные расчеты войск военного округа, военных академий Министерства обороны РФ, войск Северо-Западного округа нацгвардии, МЧС России, суворовцев и кадет.
Парад Победы принимает заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий. Командует парадом начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.
Все внимание трибун Дворцовой площади — на парад.