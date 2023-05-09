Праздничные концерты и выстрел из орудия Нарышкина: 9 Мая в Петербурге. Онлайн-трансляция

Петербург отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Подключайтесь к нашему онлайн-репортажу: в режиме реального времени «Фонтанка» расскажет и покажет, как проходит 9 Мая в городе.

Следите за обновлениями и делитесь своими впечатлениями и фотографиями, как вы отмечаете 9 Мая!

