Концерт, парад, киномарафон – и, конечно, салют. Как Петербург готовится отметить День Победы

Акция «Бессмертный полк» по соображениям безопасности в этом году пройдёт не как шествие, а в иных форматах, включая онлайн. Остальные мероприятия проведут «при соблюдении необходимых мер безопасности».

Всего в Петербурге запланировано 198 событий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Фонтанка» рассказывает, как город отметит памятную дату.

7 мая. Концерт в Ледовом и военное кино Начнется все в 18:00 концертом в Ледовом дворце. В постановке Ильи Авербуха «Любимые песни о главном» участвуют Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Михаил Коляда и другие спортсмены и звезды ледовых шоу. Вместе с ними на льду — певцы, акробаты и воздушные гимнасты.



В «Авроре» —продолжается марафон военного кино. 7 мая на большом экране «Хроника пикирующего бомбардировщика» Наума Бирмана. 8 мая – трагикомедия «Женя, Женечка и Катюша», снятая на Ленфильме Владимиром Мотылём. Непосредственно в День Победы в «Авроре» — «Летят журавли» Михаила Калатозова. Это единственный советский полнометражный фильм, получивший главный приз Каннского кинофестиваля.



В галерее Art of Foto на Большой Конюшенной выставлены снимки легендарного военного фотографа Евгения Халдея. Среди отпечатков, выполненных вручную, — исторические кадры, в том числе «Знамя Победы над Рейхстагом». Часть снимков почти неизвестна широкой публике.



8 мая. Пискаревское кладбище и траурные мероприятия Траурно-торжественная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Пройдёт она в два этапа.

В 11 утра – официальное возложение цветов. Участвуют 60 делегаций, по десять человек в каждой: представители ветеранских организаций, чиновники и силовики.

В 13:00 второй этап — для представителей организаций, подавших заявку заранее.

Горожан, которые планировали на эти часы личный визит на Пискарёвский мемориал, чиновники просили выбрать другое время. Как заявила председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова, это связано с мерами безопасности.



Траурные мероприятия в этот день пройдут и на других городских кладбищах. В БКЗ «Октябрьский» состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Его покажут городские телеканалы.

День Победы. Парад, концерты и салют Утром 9 мая на Дворцовой площади пройдёт военный парад. Начало в 10:00. Всё как обычно, не будет только авиации. Впервые самолеты и вертолеты пролетели над майской площадью в 2017 году. И пока таких воздушных парадов было всего пять. Подробнее о том, каким в этом году будет парад, читайте здесь.

В День Победы обещают много музыки. Отдельные исполнители и оркестры с полудня будут выступать в Михайловском саду, а на Большой Конюшенной развернётся полевая концертная программа «Без срока давности» от Театра Эстрады имени Аркадия Райкина. Кроме песен, прозвучат военные письма.

