Смольный рекомендует петербуржцам не приходить на Пискаревское кладбище 8 мая

Памятные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне скорректируют график работы одного из главных мемориалов Петербурга. На Пискаревское кладбище 8 мая будут пускать в два этапа.



Изменение в работе Пискаревского кладбища связано с мерами безопасности, сообщила журналистам председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова. На пресс-конференции в ТАСС, которая прошла 4 мая, она рассказала, что в 11 утра 8 мая будет официальное возложение цветов. Участвуют 60 делегаций, по десять человек в каждой: представители ветеранских организаций, чиновники и силовики.

