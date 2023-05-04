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    Смольный рекомендует петербуржцам не приходить на Пискаревское кладбище 8 мая

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    Памятные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне скорректируют график работы одного из главных мемориалов Петербурга. На Пискаревское кладбище 8 мая будут пускать в два этапа.

    Изменение в работе Пискаревского кладбища связано с мерами безопасности, сообщила журналистам председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова. На пресс-конференции в ТАСС, которая прошла 4 мая, она рассказала, что в 11 утра 8 мая будет официальное возложение цветов. Участвуют 60 делегаций, по десять человек в каждой: представители ветеранских организаций, чиновники и силовики.

    В 13:00 начнется второй этап — для представителей организаций, подавших заявку заранее.

    «Неправильно говорить, что мы просим жителей и гостей города не приходить в этот день на Пискаревское кладбище. Мы рекомендуем выбрать другие дни для посещения», — сказала Елена Фидрикова.

    Памятные мероприятия на Пискаревском кладбище петербуржцам, в том числе и тем, чьи родные лежат в братских могилах, предлагают посмотреть с помощью трансляции, которую будет вести городской телеканал.

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