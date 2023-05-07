Ретро-техники больше, современной меньше. Рассказываем и показываем, каким будет парад в Петербурге

Парад на Дворцовой площади начинается всегда одинаково. За несколько минут до 10:00 звучит «Священная война» в исполнении сводного оркестра Западного военного округа. Рота почетного караула выносит знамена. Командующий парадом докладывает принимающему о готовности войск. Как правило, это командующий округом и его первый заместитель. Но генерал-полковника Никифорова в Петербурге нет, на 9 мая не приедет. Командует парадом начальник Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенант Баканеев. Принимает — специально прибывший из зоны боевых действий заместитель Никифорова.
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Далее по сценарию генералы на кабриолетах объезжают строй, принимающий парад приветствует участников торжественного прохождения. После речи командующего, минуты молчания и государственного гимна начинается первый этап.
Кто участвует в параде войск на Дворцовой площади
В пешей части парада 9 мая задействованы более 4 тысяч человек: кадеты, суворовцы, юнармейцы, курсанты военных и специализированных вузов. На первых репетициях в прохождении участвовали военнослужащие 6-й армии ВВС и ПВО, а также Росгвардии, в мае к ним присоединились срочники 138-й мотострелковой бригады.
Будет ли воздушный парад в Петербурге
Авиация в этом году в параде Победы не участвует. Впервые самолеты и вертолеты пролетели над майской площадью в 2017 году. И пока таких воздушных парадов было всего пять. В прошлом году его отменили в последний момент, сославшись на погодные условия. В этом — даже не начинали репетировать.
Какая техника будет на параде 9 мая
Всего в параде на Дворовой заявлено более 80 единиц военной техники. Их них современной — чуть больше половины. А если вычесть колонны уазиков и тигров, то и вовсе получится столько же, сколько и раритетной техники, восстановленной историческими обществами.
Символ Великой Отечественной войны, исторический Т-34 участвует в парадах с 2017 года. Обычно он, гордость советских оружейников. ведет за собой современные танки, демонстрируя преемственность поколений. Но в этот раз Т-34 будет один, другие танки на площадь не выйдут. За «тридцатьчетверкой» поедут ретро-мотоциклы: довоенные ТИЗ-АМ, советский аналог BMW R71 — М-72 и американские Harley-Davidson.
Не будет и разнообразия современных бронетранспортеров, только пять БТР-82А возглавят (каждый свою) колонну техники. Зато будут «Катюши», времен той войны броневички, грузовики и даже один автобус. Исторической техники в этом году кратно больше. Она предоставлена Военно-техническим обществом и «Ленрезервом». Впервые гражданские допущены к участию в прохождении механизированной колонны.
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Современное вооружение представлено дебютантами 2018 года «УАЗ Пикап», за ним проедет «коробка» ГАЗ-233014 «Тигр». Эти бронеавтомобили выступают на Дворцовой с 2009 года, всемирную известность получили во время Крымской операции.
Тяжелые армейские УРАЛы провезут советские минометные комплексы «Сани», замыкающими пойдут два КамАЗа «Торнадо» со 152-мм гаубицами «Мста-Б».
Самая эффектная (за счет размеров и репутации) часть — это колонны «Искандеров», С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион». Последних можно смело назвать новьем, они на параде во второй раз, год назад были приняты на вооружение Западного военного округа.
Замыкают «механизированный строй» колонна военных автозаправщиков (АТЗ-12), автоцистерн (АЦ-14) и эвакуаторов техники с поля боя (РЭМ-КЛ).
В финале на Дворцовой прозвучит народный гимн 9 мая — «День Победы со слезами на глазах». Последние несколько лет вместо него исполняли другую песню, на слова Роберта Рождественского «Мы армия народа». Во время первого исполнения в 2018 году слух резанула строка «Ведь если враг рискнёт проверить нашу силу, его мы навсегда отучим проверять».
Вместо роты почетного караула и его виртуозным обращением с карабином ветеранам покажут фронтовой вальс и исторических костюмах времен Великой Отечественной войны.
Ну и наконец ответ на самый главный и традиционный вопрос простого петербуржца.
Как попасть на парад 9 мая на Дворцовой площади?
Ответ традиционно неутешительный — никак. Зрительские трибуны рассчитаны на 1400 сидячих мест и 2000 стоячих. Распределением билетов занимается Смольный и утверждает, что приглашаются исключительно участники Великой Отечественной войны, ветеранские организации, официальные делегации, чиновники и госслужащие.
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Программа мероприятий на 9 мая в Петербурге
Обычному горожанину на Дворцовую площадь утром 9 мая никак не пройти, утверждают в администрации Петербурга. Для жителей и гостей города в 14:00 здесь начнется концерт с участием Александра Розенбаума. Елены Ваенги, Василия Герелло и многих других. Праздник завершится салютом на Петропавловской крепости, он запланирован на 22:00.
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