Ретро-техники больше, современной меньше. Рассказываем и показываем, каким будет парад в Петербурге

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Парад на Дворцовой площади начинается всегда одинаково. За несколько минут до 10:00 звучит «Священная война» в исполнении сводного оркестра Западного военного округа. Рота почетного караула выносит знамена. Командующий парадом докладывает принимающему о готовности войск. Как правило, это командующий округом и его первый заместитель. Но генерал-полковника Никифорова в Петербурге нет, на 9 мая не приедет. Командует парадом начальник Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенант Баканеев. Принимает — специально прибывший из зоны боевых действий заместитель Никифорова.



«Фонтанка» будет вести текстовую трансляцию праздничных мероприятий 9 мая. Присылайте свои впечатления, делитесь фотографиями и семейными историями с помощью бота в нашем тг-канале «Фонтанка SPB Online».

Далее по сценарию генералы на кабриолетах объезжают строй, принимающий парад приветствует участников торжественного прохождения. После речи командующего, минуты молчания и государственного гимна начинается первый этап.

Кто участвует в параде войск на Дворцовой площади В пешей части парада 9 мая задействованы более 4 тысяч человек: кадеты, суворовцы, юнармейцы, курсанты военных и специализированных вузов. На первых репетициях в прохождении участвовали военнослужащие 6-й армии ВВС и ПВО, а также Росгвардии, в мае к ним присоединились срочники 138-й мотострелковой бригады.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Будет ли воздушный парад в Петербурге Авиация в этом году в параде Победы не участвует. Впервые самолеты и вертолеты пролетели над майской площадью в 2017 году. И пока таких воздушных парадов было всего пять. В прошлом году его отменили в последний момент, сославшись на погодные условия. В этом — даже не начинали репетировать.



Какая техника будет на параде 9 мая Всего в параде на Дворовой заявлено более 80 единиц военной техники. Их них современной — чуть больше половины. А если вычесть колонны уазиков и тигров, то и вовсе получится столько же, сколько и раритетной техники, восстановленной историческими обществами.



Символ Великой Отечественной войны, исторический Т-34 участвует в парадах с 2017 года. Обычно он, гордость советских оружейников. ведет за собой современные танки, демонстрируя преемственность поколений. Но в этот раз Т-34 будет один, другие танки на площадь не выйдут. За «тридцатьчетверкой» поедут ретро-мотоциклы: довоенные ТИЗ-АМ, советский аналог BMW R71 — М-72 и американские Harley-Davidson.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не будет и разнообразия современных бронетранспортеров, только пять БТР-82А возглавят (каждый свою) колонну техники. Зато будут «Катюши», времен той войны броневички, грузовики и даже один автобус. Исторической техники в этом году кратно больше. Она предоставлена Военно-техническим обществом и «Ленрезервом». Впервые гражданские допущены к участию в прохождении механизированной колонны.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





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Современное вооружение представлено дебютантами 2018 года «УАЗ Пикап», за ним проедет «коробка» ГАЗ-233014 «Тигр». Эти бронеавтомобили выступают на Дворцовой с 2009 года, всемирную известность получили во время Крымской операции.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тяжелые армейские УРАЛы провезут советские минометные комплексы «Сани», замыкающими пойдут два КамАЗа «Торнадо» со 152-мм гаубицами «Мста-Б».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самая эффектная (за счет размеров и репутации) часть — это колонны «Искандеров», С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион». Последних можно смело назвать новьем, они на параде во второй раз, год назад были приняты на вооружение Западного военного округа.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Замыкают «механизированный строй» колонна военных автозаправщиков (АТЗ-12), автоцистерн (АЦ-14) и эвакуаторов техники с поля боя (РЭМ-КЛ).



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В финале на Дворцовой прозвучит народный гимн 9 мая — «День Победы со слезами на глазах». Последние несколько лет вместо него исполняли другую песню, на слова Роберта Рождественского «Мы армия народа». Во время первого исполнения в 2018 году слух резанула строка «Ведь если враг рискнёт проверить нашу силу, его мы навсегда отучим проверять».



Вместо роты почетного караула и его виртуозным обращением с карабином ветеранам покажут фронтовой вальс и исторических костюмах времен Великой Отечественной войны.

Ну и наконец ответ на самый главный и традиционный вопрос простого петербуржца.

Как попасть на парад 9 мая на Дворцовой площади? Ответ традиционно неутешительный — никак. Зрительские трибуны рассчитаны на 1400 сидячих мест и 2000 стоячих. Распределением билетов занимается Смольный и утверждает, что приглашаются исключительно участники Великой Отечественной войны, ветеранские организации, официальные делегации, чиновники и госслужащие.

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Обычному горожанину на Дворцовую площадь утром 9 мая никак не пройти, утверждают в администрации Петербурга. Для жителей и гостей города в 14:00 здесь начнется концерт с участием Александра Розенбаума. Елены Ваенги, Василия Герелло и многих других. Праздник завершится салютом на Петропавловской крепости, он запланирован на 22:00.

В нашем тг-канале «Фонтанка SPB Online» мы будем рассказывать о самых ярких событиях 9 мая. Городские зарисовки, трудности с передвижением по улицам, кадры парада, залпы салюта и многое другое. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.