Куда пойти с 5 по 9 мая: шоу барабанов в Эрмитаже, СеноФест и праздничный салют

Шоу корейских барабанов в исполнении ансамбля «Ханнури» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На вторых майских в Петербурге кипит жизнь. Стоит не пропустить праздник в честь открытия пространства Seno на Садовой, сходить на редкие театральные и кинопоказы о тех, кого коснулась война, и не пропустить салют 9 мая.



Актуальное

Театр на «Литейном» обращается к Гекатомбе

5 мая, 19:00, 16+

В Театре на Литейном покажут спектакль, который увидеть на сцене получается всего несколько раз в год, и дни перед 9 мая один из таких случаев. «Гекатомба. Блокадный дневник» — это мистерия, главным героем которой становится город глазами архитектора Льва Ильина и его современников. Ильин остался в блокадном городе и погиб в 1942 году. На сцену режиссёр Яна Тумина выводит и кукол, и людей. Спектакль о ленинградцах помогала создавать Наталия Соколовская — составитель и редактор блокадных дневников, в том числе Ольги Берггольц, а ещё «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.



Курентзис и оркестр играют таинственную симфонию

5 мая, 19:00, 6+



Фото: Stas Levshin Поделиться Поделиться





В Большом зале Филармонии оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит одну из самых загадочных партитур позднего романтизма — Симфонию № 9 Густава Малера. Её можно назвать парадоксальной, потому что именно тут композитор возвращается к истокам жанра, отказываясь от столь любимых им вокальных и хоровых включений, от поэтического текста и программы, даже от гигантского оркестрового состава. При этом якобы традиционный четырехчастный цикл так далеко уходит от классико-романтических канонов формы, гармонии и тональности, что его можно назвать предвестником музыки XX века.



Seno притягивает на Садовую

6–7 мая, 0+

В честь открытия общественного пространства Seno на Сенной два дня подряд шумит фестиваль «СеноФест». На площади в 15 тысяч квадратных метров расположились гастрокластер, места для отдыха, спортивные зоны, пешеходная улица. Как обещают организаторы, «будет много музыки с отличным светом и звуком». Вход свободный.

В День Победы — концерты на открытом воздухе и салют

9 мая, 0+



Фото: пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться





В День Победы сразу на нескольких площадках вспоминают о прошлом в формате концертов. Отдельные исполнители и оркестры с полудня будут выступать в Михайловском саду, а на Большой Конюшенной развернётся полевая концертная программа «Без срока давности» от Театра Эстрады имени Аркадия Райкина. Кроме песен, прозвучат военные письма. Большой концерт на Дворцовой площади начнëтся в 14:00. Опорные пункты программы — минута молчания в 19:00 и праздничный артиллерийский салют в 22:00 у стен Петропавловки.



В музеях

У Митьков — перформанс и истории

6 мая, 19:30, 6+

В Митьки-Арт-Центре в этот уик-энд развернётся перформанс «Городские истории у митьков». Актёры плейбэк-театра «Городские истории» сделают видимыми рассказы «деревенские, дачные, рабочие и отпускные, поездные и самолетные» и даже связанные с Лениным.

Корейские барабаны нарушат тишину Эрмитажа

8 мая, 19:30, 6+

Ансамбль «Ханнури» в Атриуме Главного штаба устроит большое представление с барабанным шествием и традиционным танцем пучечум, который исполняется с веерами. Шоу обещает быть действительно необычным и не похожим на другие, так что посетить его стоит хотя бы ради расширения кругозора.

Классические истории — в галерее

До 31 мая, 6+



Фото: Евгений Халдей Поделиться Поделиться





В галерее Art of Foto на Большой Конюшенной до конца весны будут выставлены снимки легендарного военного фотографа Евгения Халдея. Среди отпечатков, выполненных вручную, — исторические кадры, в том числе «Знамя Победы над Рейхстагом». Часть снимков почти неизвестна широкой публике.



На сцене

LOFT погружает в современную драматургию

С 3 до 8 мая, 16+



Фото: Мария Кузнецова / предоставлено театром на Васильевском Поделиться Поделиться





Театр на Васильевском проводит IV театральный фестиваль LOFT. В этом году его программа сосредоточена на современной драматургии. В пятницу на камерной сцене театра на Васильевском начнётся образовательный блок с лекциями. Суббота — день основной программы, и во Дворце искусств Ленинградской области откроется новая театральная лофт-площадка. В этот день будет показан эскиз по пьесе Марии Малухиной «Полярная болезнь» режиссера Александра Карпушина.

«Любимые песни» зазвучат в Ледовом

7 мая, 6+



Фото: Елена Бледных / фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В преддверии годовщины Победы в Ледовом пройдёт концерт на льду «Любимые песни о главном». В постановке Ильи Авербуха участвуют Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Михаил Коляда и другие спортсмены и звезды ледовых шоу. Вместе с ними — певцы, акробаты и воздушные гимнасты.



«Сказка о потерянном времени» станет на сцене мюзиклом

7 мая, 12:00, 6+

Сюжет о том, как дети и взрослые на время меняются местами — «Сказка о потерянном времени», — может быть знакома многим по сказке Шварца и одноимённому советскому фильму. В детском музыкальном театре «Карамболь» сюжет повторили в виде мюзикла с яркими декорациями. Мюзикл Ирины Брондз в постановке режиссера Влада Фурмана зрители увидят во Дворце искусств Ленинградской области.

«Карамболь» собирает команду Тимура

8 мая, 12:00, 6+

На следующий день во Дворце искусств Ленинградской области детский музыкальный театр «Карамболь» представляет мюзикл Ирины Брондз в двух действиях «Тимур и его команда». Режиссëр Антон Оконешников обратился к одноимённой повести Аркадия Гайдара про ребят, которые защищают сады соседей от банды мальчишек. В спектакле участвуют артисты театра, оркестр и артисты балета.



В «Легенде» поют о войне и любви

9 мая, 19:15, 12+

В театре «Легенда» предлагают вспомнить военные истории и песни на спектакле-концерте «Небесный тихоход». Он о трёх летчиках-офицерах, которые поклялись не влюбляться до конца войны, а потом познакомились с летчицами женской эскадрильи.

Послушать музыку

Просто Лера разбудит Sound

5 мая, 19:00, 16+



Фото: афиша концерта Поделиться Поделиться





Исполнительница под псевдонимом Просто Лера выступает в Петербурге с презентацией нового альбома. В клубе Sound певица, которая когда-то покорила публику песней «Лютики», собирает фанатов, чтобы вместе спеть новое с пластинки «Проснись».



«Легендарная вечеринка» захватит целую ночь

6 мая, 22:00–9:00, 18+

Legalnaya вечеринка в «Севкабель Порту» привнесёт разнообразие в весеннюю ночь. Составляющие успеха — «безумный танцевальный трип» и секретный гость. Сейчас в лайн-апе артисты очень разных настроений. Тут и Broosnica, сочетающий резкие паузы и нежную синтезаторную атмосферу, диджей Errortica, сводящий этнику, тран и реп, а ещë адепт диско, итало и нью бита Sputnik. Это, конечно, совсем не все.

Эра свинга и советская лирика — в мире джаза

8 и 9 мая, 6+

В джаз-клубе Игоря Бутмана звучит классика и знакомые песни. Вечером в понедельник в пространстве выступают Олег Кувайцев и Джаз-бэнд Федора Кувайцева. Почти все музыканты ансамбля были участниками знаменитого коллектива Алексея Канунникова, и они мастерски играют «вечнозеленые мелодии» эры свинга в оригинальных аранжировках. В праздничный день, 9 мая, на сцену поднимутся Трио Андрея Кондакова и солист Мариинского театра, баритон, мастер импровизации Григор Вернер. Тема вечера — «Слушай, Ленинград».



Узнать новое

Дизайнеры и урбанисты погрузят в парковую философию

5 мая в 19:15, 6 мая в 18:00, 12+



Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этот уик-энд энд в библиотеке им. Маяковского на набережной Фонтанки проходят встречи «Зелёного лектория». Сотрудники кафедр дизайна и ландшафтной архитектуры Лесотехнического университета расскажут о том, что такое парк и как с годами менялось понимание того, для чего нужны такие пространства.

Горожан проведут по «золотому кварталу»

7 мая, 16:00, 12+



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Иначе взглянуть на территорию между Таврическим и Фонтанкой и поговорить о ней как о районе для очень богатых предлагают в ДК Лурье. Экскурсия «Новый взгляд на старый фонд» пешая. Еë ведёт коренная петербурженка, режиссер Надежда Морозова.

В библиотеке раскинут «Рукава Фонтанки»

7 мая, 14:00, 6+



Фото: афиша мероприятия Поделиться Поделиться





В детской библиотеке на Загребском бульваре в выходные будут читать еще не напечатанную книгу «Рукава Фонтанки». Несколько историй о приключениях тюленей, пиратов и даже инопланетян озвучат актрисы театра «Не просто сказки» Ольга Кондакова и Ольга Родионова. Ну а затем передадут слово авторам — редактору «Фонтанки» и «Отличного Петербурга» Елене Виноградовой и писательнице и переводчице Анне Коростелевой.

На экране

Хоакин Феникс проживëт «Всё страхи Бо»

С 4 мая, 18+



Фото: кадр из фильма, реж. Ари Астер, 2023 г. Поделиться Поделиться





В прокат выходят «Всё страхи Бо» — работа Ари Астера, прославившегося «Реинкарнацией», «Солнцестоянием» и оригинальным взглядом на суть фильмов ужасов. В новой ленте главный герой в исполнении Хоакина Феникса боится всего и вся и поэтому почти не выходит из дома. Однажды ему приходится нарушить это правило и отправиться домой к матери. «Все страхи Бо» стали самым дорогим фильмом независимой студии А24, переплюнув даже оскароносные «Все везде и сразу».



«Летят журавли» — финал киномарафона

С 6 до 9 мая

К 9 мая в «Авроре» — марафон военного кино. В субботу он начнётся с документального фильма режиссера Сергея Дебижева «Хлеб, «Север» и кобальт». В ленту вошли три новеллы о вещах, которые создали ленинградцы в блокаду: радиостанции «Север», знаменитой «кобальтовой сетке» и уникальном рецепте «блокадного хлеба». В последующие дни на большом экране «Хроника пикирующего бомбардировщика» Наума Бирмана и трагикомедия «Женя, Женечка и Катюша», снятая на Ленфильме Владимиром Мотылём. В День Победы в «Авроре» — «Летят журавли» Михаила Калатозова. Это единственный советский полнометражный фильм, получивший главный приз Каннского кинофестиваля.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

