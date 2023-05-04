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    Ансамбль «Ханнури» покажет Петербургу магию корейских барабанов

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    В Петербурге состоится шоу корейских барабанов в исполнении ансамбля «Ханнури». Все желающие смогут познакомиться с самобытным восточным искусством 8 мая в Атриуме Главного штаба Эрмитажа (6+).

    Фото: предоставлено организаторами
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    Как и все восточное, музыкальные традиции Кореи уходят корнями в древнейшие времена, когда Китай и Япония еще не оказывали такого большого влияния на культуру страны. Поэтому корейские барабаны — это уникальное явление, которое стоит слышать живьем.

    Как сообщают организаторы, концерт откроется барабанным шествием «Кильнори», а дальше зрителей ждут как зажигательные и драйвовые ритмы, так и спокойные произведения. Большая часть репертуара «Ханнури» — это традиционная корейская музыка, но будут и танцы — например, популярный в Корее танец Пучечум, который исполняется с веерами.

    Шоу обещает быть действительно необычным и не похожим ни на какие другие проходящие в Петербурге концерты, так что посетить выступление «Ханнури» можно хотя бы ради расширения кругозора.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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