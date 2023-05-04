Ансамбль «Ханнури» покажет Петербургу магию корейских барабанов

В Петербурге состоится шоу корейских барабанов в исполнении ансамбля «Ханнури». Все желающие смогут познакомиться с самобытным восточным искусством 8 мая в Атриуме Главного штаба Эрмитажа (6+).
Как и все восточное, музыкальные традиции Кореи уходят корнями в древнейшие времена, когда Китай и Япония еще не оказывали такого большого влияния на культуру страны. Поэтому корейские барабаны — это уникальное явление, которое стоит слышать живьем.
Как сообщают организаторы, концерт откроется барабанным шествием «Кильнори», а дальше зрителей ждут как зажигательные и драйвовые ритмы, так и спокойные произведения. Большая часть репертуара «Ханнури» — это традиционная корейская музыка, но будут и танцы — например, популярный в Корее танец Пучечум, который исполняется с веерами.
Шоу обещает быть действительно необычным и не похожим ни на какие другие проходящие в Петербурге концерты, так что посетить выступление «Ханнури» можно хотя бы ради расширения кругозора.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»