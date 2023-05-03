    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    5 м/с, зап

    764мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.96eur87.66
    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Илья Авербух выпускает обновленные «Любимые песни о главном»

    452
    1 комментарий

    7 мая в Ледовом дворце в честь 78-й годовщины Победы состоится концерт на льду «Любимые песни о главном» в постановке Ильи Авербуха. В программе примут участие действующие спортсмены, звезды ледовых шоу, оперные певцы, воздушные гимнасты, ледовые акробаты.

    Ледовый театр Елены Бережной
    Ледовый театр Елены БережнойФото: Елена Бледных, фото предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Формат «Любимых песен о главном», когда лучшие фигуристы страны вышли на лёд под живое исполнение военных песен, был опробован год назад в Петербурге. В этом году публика увидит обновленную программу.

    — Для меня выступления в Санкт-Петербурге стали особенными, именно выступление в Санкт-Петербурге вдохновило меня на такой проект в Москве. Именно в Санкт-Петербурге живет душа этого проекта, и для меня это очень-очень важно, — говорит Илья Авербух. — Каждый номер будет эксклюзивен, их еще никто не видел. Будут и новые участники, например Матвей Ветлугин, ученик Алексея Мишина, который прямо ворвался сюда. Будет дуэт в исполнении Евгении Медведевой и Александра Энберта, Женя выйдет и соло с новым номером. Впервые выйдут на лёд в нашей постановке Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Впервые примут участие ледово-воздушные акробаты Валерий Синицин и Валерия Лосева, которые взлетят под песню «Журавли».

    В ледовом шоу примут участие фигуристы Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Михаил Коляда, Елена Бережная, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Александра Степанова, Иван Букин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Полина Тихонова, Алина Горбачева, Артём Федорченко, Матвей Ветлугин, Александр Энберт, Албена Денкова и Максим Ставиский, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Наталья Хабибулина и Илья Княжук.

    Александра Степанова и Иван Букин
    Александра Степанова и Иван БукинФото: Елена Бледных, фото предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Илья Авербух готовит зажигательный «мужской» номер под песню «Смуглянка», в котором выступят молодые фигуристы. С новым сольным номером выступит Михаил Коляда. А балет Ледового театра Санкт-Петербурга под управлением Елены Бережной представит экспрессивные номера с участием ледовых акробатов. И впервые в программе ледового шоу выступят фигуристы с ограниченными возможностями.

    Песни военных лет прозвучат в исполнении Евгении Рябцевой и Руслана Ивакина (GURUDE), Елены Ваенги и звезд оперной сцены.

    Начало в 18:00. Билеты на постановку можно получить бесплатно в администрации районов, ветеранских организациях и предприятиях Петербурга.

    6+

    Ледовый театр Елены Бережной
    Ледовый театр Елены БережнойФото: Елена Бледных, фото предоставлено организаторами
    Александра Степанова и Иван Букин
    Александра Степанова и Иван БукинФото: Елена Бледных, фото предоставлено организаторами

    По теме

    Илья АвербухФигурное катание
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close