Илья Авербух выпускает обновленные «Любимые песни о главном»

Формат «Любимых песен о главном», когда лучшие фигуристы страны вышли на лёд под живое исполнение военных песен, был опробован год назад в Петербурге. В этом году публика увидит обновленную программу.



— Для меня выступления в Санкт-Петербурге стали особенными, именно выступление в Санкт-Петербурге вдохновило меня на такой проект в Москве. Именно в Санкт-Петербурге живет душа этого проекта, и для меня это очень-очень важно, — говорит Илья Авербух. — Каждый номер будет эксклюзивен, их еще никто не видел. Будут и новые участники, например Матвей Ветлугин, ученик Алексея Мишина, который прямо ворвался сюда. Будет дуэт в исполнении Евгении Медведевой и Александра Энберта, Женя выйдет и соло с новым номером. Впервые выйдут на лёд в нашей постановке Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Впервые примут участие ледово-воздушные акробаты Валерий Синицин и Валерия Лосева, которые взлетят под песню «Журавли».

