Илья Авербух выпускает обновленные «Любимые песни о главном»

7 мая в Ледовом дворце в честь 78-й годовщины Победы состоится концерт на льду «Любимые песни о главном» в постановке Ильи Авербуха. В программе примут участие действующие спортсмены, звезды ледовых шоу, оперные певцы, воздушные гимнасты, ледовые акробаты.
Формат «Любимых песен о главном», когда лучшие фигуристы страны вышли на лёд под живое исполнение военных песен, был опробован год назад в Петербурге. В этом году публика увидит обновленную программу.
— Для меня выступления в Санкт-Петербурге стали особенными, именно выступление в Санкт-Петербурге вдохновило меня на такой проект в Москве. Именно в Санкт-Петербурге живет душа этого проекта, и для меня это очень-очень важно, — говорит Илья Авербух. — Каждый номер будет эксклюзивен, их еще никто не видел. Будут и новые участники, например Матвей Ветлугин, ученик Алексея Мишина, который прямо ворвался сюда. Будет дуэт в исполнении Евгении Медведевой и Александра Энберта, Женя выйдет и соло с новым номером. Впервые выйдут на лёд в нашей постановке Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Впервые примут участие ледово-воздушные акробаты Валерий Синицин и Валерия Лосева, которые взлетят под песню «Журавли».
В ледовом шоу примут участие фигуристы Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Михаил Коляда, Елена Бережная, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Александра Степанова, Иван Букин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Полина Тихонова, Алина Горбачева, Артём Федорченко, Матвей Ветлугин, Александр Энберт, Албена Денкова и Максим Ставиский, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Наталья Хабибулина и Илья Княжук.
Илья Авербух готовит зажигательный «мужской» номер под песню «Смуглянка», в котором выступят молодые фигуристы. С новым сольным номером выступит Михаил Коляда. А балет Ледового театра Санкт-Петербурга под управлением Елены Бережной представит экспрессивные номера с участием ледовых акробатов. И впервые в программе ледового шоу выступят фигуристы с ограниченными возможностями.
Песни военных лет прозвучат в исполнении Евгении Рябцевой и Руслана Ивакина (GURUDE), Елены Ваенги и звезд оперной сцены.
Начало в 18:00. Билеты на постановку можно получить бесплатно в администрации районов, ветеранских организациях и предприятиях Петербурга.
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