Петербуржцам покажут ранее не опубликованные работы легендарного фотографа Евгения Халдея

В галерее Art of Foto на Большой Конюшенной вы увидите знаковые исторические кадры — в том числе «Знамя Победы над Рейхстагом» — и эксклюзивные, ранее не опубликованные снимки.
На экспозиции в галерее Art of Foto будут работы Евгения Халдея разных лет. Представят только отпечатки, выполненные вручную. Евгений Халдей (1917–1997) — советский фотограф, военный корреспондент. Он родился в Юзовке (нынешний Донецк), а в 1918 году семья стала жертвой еврейского погрома — мать и дед Евгения погибли, сам он получил пулевое ранение в грудь. Первый снимок он сделал самодельной камерой в тринадцать лет, а в шестнадцать уже работал фотокорреспондентом.
В 1939 стал фотографом «Фотохроники ТАСС» и прошёл всю войну в качестве фотографа. Снимал конференцию глав союзных государств в Потсдаме, подписание капитуляции Германии, водружение знамени Победы над Рейхстагом. Участвовал в штурмах городов и освобождении оккупированных территорий. Снимки Евгения Халдея — в числе самых известных кадров военной хроники, они были даже среди доказательств на Нюрнбергском трибунале. После войны и смерти Сталина Евгений Халдей в 1957 году стал фотокорреспондентом газеты «Правда».
Выставка «Евгений Халдей — легенда советской фотографии» пройдёт в галерее Art of Foto на Большой Конюшенной улице с 4 по 31 мая 2023. Галерея открыта с 12 до 20 часов, понедельник и вторник — выходные. Вход свободный.
6+
Анастасия Семенович