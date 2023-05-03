    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    5 м/с, зап

    764мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd79.96eur87.66
    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Петербуржцам покажут ранее не опубликованные работы легендарного фотографа Евгения Халдея

    обсудить

    В галерее Art of Foto на Большой Конюшенной вы увидите знаковые исторические кадры — в том числе «Знамя Победы над Рейхстагом» — и эксклюзивные, ранее не опубликованные снимки.

    Фото: artoffoto.com/
    ПоделитьсяПоделиться

    На экспозиции в галерее Art of Foto будут работы Евгения Халдея разных лет. Представят только отпечатки, выполненные вручную. Евгений Халдей (1917–1997) — советский фотограф, военный корреспондент. Он родился в Юзовке (нынешний Донецк), а в 1918 году семья стала жертвой еврейского погрома — мать и дед Евгения погибли, сам он получил пулевое ранение в грудь. Первый снимок он сделал самодельной камерой в тринадцать лет, а в шестнадцать уже работал фотокорреспондентом.

    В 1939 стал фотографом «Фотохроники ТАСС» и прошёл всю войну в качестве фотографа. Снимал конференцию глав союзных государств в Потсдаме, подписание капитуляции Германии, водружение знамени Победы над Рейхстагом. Участвовал в штурмах городов и освобождении оккупированных территорий. Снимки Евгения Халдея — в числе самых известных кадров военной хроники, они были даже среди доказательств на Нюрнбергском трибунале. После войны и смерти Сталина Евгений Халдей в 1957 году стал фотокорреспондентом газеты «Правда».

    Фото: artoffoto.com/
    ПоделитьсяПоделиться

    Выставка «Евгений Халдей — легенда советской фотографии» пройдёт в галерее Art of Foto на Большой Конюшенной улице с 4 по 31 мая 2023. Галерея открыта с 12 до 20 часов, понедельник и вторник — выходные. Вход свободный.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: artoffoto.com/
    Фото: artoffoto.com/

    По теме

    Куда сходить бесплатно
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close