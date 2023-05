Как меняются петербургские парки, расскажут в «Зеленом лектории»

Есть такой праздник всемирный — правда, неофициальный: День прогулки по парку, Take a Walk in the Park Day. Но отмечается в крайне неудобную для петербуржцев дату: 30 марта. К этому времени в Голландии цветут тюльпаны, в Японии — сакура, а в наших краях может выпасть снег. Если и не выпадет — не лучше: парки уже закрыты на просушку. На это досадное обстоятельство обращает внимание в своем телеграм-канале «Про сады. И не только» Варвара Байрамова, старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры СПбГЛТУ им. С. М. Кирова. Впрочем, обращает внимание и на многое другое.