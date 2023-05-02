Как меняются петербургские парки, расскажут в «Зеленом лектории»

В Петербурге 68 парков, первые появились практически одновременно с основанием города — на месте лесов. Изменилось ли понимание того, что такое парк сегодня — 5 и 6 мая расскажут специалисты СПбГЛТУ им. С. М. Кирова. Бесплатно. 12+

Есть такой праздник всемирный — правда, неофициальный: День прогулки по парку, Take a Walk in the Park Day. Но отмечается в крайне неудобную для петербуржцев дату: 30 марта. К этому времени в Голландии цветут тюльпаны, в Японии — сакура, а в наших краях может выпасть снег. Если и не выпадет — не лучше: парки уже закрыты на просушку. На это досадное обстоятельство обращает внимание в своем телеграм-канале «Про сады. И не только» Варвара Байрамова, старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры СПбГЛТУ им. С. М. Кирова. Впрочем, обращает внимание и на многое другое.

Например, на то, что бережное отношение ландшафтных архитекторов (как сейчас бы их назвали) Павловского парка к работе предшественников — скорее норма, чем трогательное исключение. На лекции «От царских огородов до парковых парадизов» Варвара расскажет о садовых экспериментах и акклиматизации растений в садах и парках Петербурга.



А днем ранее Александра Куприянова, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры ландшафтной архитектуры СПбГЛТУ им. С. М. Кирова объяснит нам на лекции «Парк в жизни города», как за 300 с лишним лет менялось художественное решение и функциональная организация петербургских-ленинградских парков. И как на это влияли перемены в обществе.

