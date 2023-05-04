В День Победы в городе пройдет несколько бесплатных праздничных концертов под открытым небом

Сразу несколько концертов не в залах, а на свежем воздухе пройдет 9 мая на площадках в центре Петербурга.

Специальную программу подготовил Русский музей — с полудня и до вечера в Михайловском саду выступают артисты и музыканты. Центральной площадкой стала точка около Михайловского дворца. Там пройдёт концерт «А город жил», на котором выступят музыканты духового оркестра Войск национальной гвардии, ансамблей песни и танца «Белые ночи» и «Казачья доля», а также воспитанники Суворовского училища.

Одновременно с этим на Большой Конюшенной улице развернётся полевая концертная программа «Без срока давности» от Театра Эстрады имени Аркадия Райкина. С импровизированной сцены прозвучат письма и песни военных лет. Отдельные номера подготовила театральная арт-бригада. Программа продлится до 14:00.



С 13:00 до 16:00 на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости пройдёт ещё один праздничный концерт. Среди артистов — Казачий ансамбль «Атаман», ВИА «Поющие гитары», Василий Герелло.



Концерт на Дворцовой площади «Мужество. Память. Победа» начнëтся в 14:00. Выступления Александра Розенбаума, Василия Герелло, Елены Ваенги и других, вместе с живыми картинами, будут обрамлены рассказом о солдатах и бойцах разных родов войск. Прозвучат истории о 28 панфиловцах и героях Брестской крепости, защитниках Сталинграда и Севастополя, жителях блокадного Ленинграда. Зарисовки из жизни военных лет дополнит фото- и кинохроника. Ровно на 19:00 назначена Всероссийская минута памяти, а в 22:00 в городе прозвучит праздничный артиллерийский салют.