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    В День Победы в городе пройдет несколько бесплатных праздничных концертов под открытым небом

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    Сразу несколько концертов не в залах, а на свежем воздухе пройдет 9 мая на площадках в центре Петербурга.

    Фото: Пресс-служба Русского музея
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    Специальную программу подготовил Русский музей — с полудня и до вечера в Михайловском саду выступают артисты и музыканты. Центральной площадкой стала точка около Михайловского дворца. Там пройдёт концерт «А город жил», на котором выступят музыканты духового оркестра Войск национальной гвардии, ансамблей песни и танца «Белые ночи» и «Казачья доля», а также воспитанники Суворовского училища.

    Одновременно с этим на Большой Конюшенной улице развернётся полевая концертная программа «Без срока давности» от Театра Эстрады имени Аркадия Райкина. С импровизированной сцены прозвучат письма и песни военных лет. Отдельные номера подготовила театральная арт-бригада. Программа продлится до 14:00.

    С 13:00 до 16:00 на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости пройдёт ещё один праздничный концерт. Среди артистов — Казачий ансамбль «Атаман», ВИА «Поющие гитары», Василий Герелло.

    Концерт на Дворцовой площади «Мужество. Память. Победа» начнëтся в 14:00. Выступления Александра Розенбаума, Василия Герелло, Елены Ваенги и других, вместе с живыми картинами, будут обрамлены рассказом о солдатах и бойцах разных родов войск. Прозвучат истории о 28 панфиловцах и героях Брестской крепости, защитниках Сталинграда и Севастополя, жителях блокадного Ленинграда. Зарисовки из жизни военных лет дополнит фото- и кинохроника. Ровно на 19:00 назначена Всероссийская минута памяти, а в 22:00 в городе прозвучит праздничный артиллерийский салют.

    Рок-оратория «Молодая гвардия»
    Рок-оратория «Молодая гвардия»Фото: Алексей Аликин, фото предоставлено организаторами
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    Концерты развернутся также на «Газпром Арене» и в БКЗ «Октябрьский». «Октябрьский» принимает Александра Розенбаума — он выступает с коллективом «Старая гвардия». А на стадионе программа «Непокорëнные» будет состоять из современной рок-оратории по роману «Молодая гвардия», выступлений Ларисы Долиной, Александра Буйнова и других. Финалом концерта должен стать салют у стадиона в 22:00. Билеты на «Газпром Арену» бесплатные, но легче всего их получить в администрациях районов, на предприятиях, через общественные организации.

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    Фото: Пресс-служба Русского музея
    Рок-оратория «Молодая гвардия»
    Рок-оратория «Молодая гвардия»Фото: Алексей Аликин, фото предоставлено организаторами

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