Почему «Всё везде и сразу» — главный фаворит «Оскара»? Правда ли этот фильм так хорош?

Фото: кадр из трейлера к фильму/kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





Фантастическая комедийная драма «Всё везде и сразу» стала главным претендентом на «Оскар». «Фонтанка» разбирается, в чем уникальность этого фильма.



Судьба прошлогодней ленты Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана «Всё везде и сразу» — наверное, не менее удивительна, чем история её главной героини, сыгранной Мишель Йео. Фильм дуэта Дэниэлов ждали совсем не так, как очередного Бэтмена или Тора. Его рекламная кампания была куда скромней — но он внезапно вспыхнул посреди выжженного недавним ковидом кинополя.



Фото: кадр из трейлера к фильму/kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





История про обычную китайскую мигрантку Эвелин, хозяйку прачечной, которую судьба вдруг втянула в войну между разными измерениями и заставила встретить множество своих двойников, раскрутилась до очень солидных кассовых оборотов, многократно себя окупив. Снискала любовь критики и зрителей — ее чаще всего включали в списки лучших картин 2022 года, на недавнем «Золотом глобусе» награды получили Мишель Йео и её коллега Ке Хюи Куан. А на 95-й оскаровской церемонии (которая, напомним, состоится 12 марта) «Всё везде и сразу» будет претендовать на главную кинопремию сразу в 11 номинациях — в том числе на главную статуэтку за лучший фильм. И даже если фильму Дэниэлов не достанется большинство статуэток, он по меньшей мере останется самой номинированной, самой амбициозной картиной этого года.



Фото: кадр из трейлера к фильму/kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





Но откуда эти амбиции взялись? Выпустила «Всё везде и сразу» компания A24, специализирующаяся на независимом кино. Понятно, что для авторских фильмов всегда существует риск провала, не существующий для франшиз вроде вселенной Марвел, или «Аватара», или фильмов таких гигантов массовой культуры, как Кристофер Нолан. Они могут быть уверены, что кто-то на них да придет, среагировав попросту на бренд. Для независимых картин это неочевидно. Правда, тут маркой качества выступает сама A24. Да и Дэниэлы уже заработали себе аудиторию, сняв, может, еще более сюрреалистический и странный «Человек —швейцарский нож», где Дэниэл Рэдклифф изображал необычный труп.



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Много, впрочем, было и ненавистников. И тем более впечатляет замах новой картины — ведь играть-то она пытается на пространстве массового, зрелищного кино! «Всё везде и сразу» — это вполне себе парафраз «Матрицы», где главный герой из тоскливой рутины неожиданно для себя тоже попадал в удивительный и опасный мир. Вот только времена сейчас другие, и дуэту Вачовски было в 1999 году явно проще выстрелить с новой вызывающей концепцией, чем в наше время, когда продюсеры в сто раз более осторожны и предпочитают бесконечно клепать ремейки да продолжения кинокомиксов. И пожалуй, эта вот смелость и подкупила публику и критику.

Фото: кадр из трейлера к фильму/kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





А еще отвагу и своего рода наглость создатели проявили, смешав жанры. Невозможно в точности сказать, что такое эта картина. Именно что «Всё везде и сразу». «Матрица» — это только один из компонентов здешней смеси. Это и комедия, и семейная драма, и мелодрама в духе «Любовного настроения» Вонг Кар-Вая, и азиатский боевик, и болливудский эпик. Тут, что называется, потоптались и «Терминатор», и «Рататуй», и «Скотт Пилигрим», и еще множество других фильмов и авторов. Всё это насыщено разными увлекательными трюками: то здесь лучшие за последнее время кун-фу драки, то впечатляющие компьютерные спецэффекты, когда реальности Эвелин переплетаются между собой. То просто безумно красивые съемки — не хуже, чем в «Запределье» Тарсема Сингха.



Фото: кадр из трейлера к фильму/kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





Тут же, кстати, и слабое место фильма: иногда эти части скроены между собой довольно грубо и то, что призвано быть удивительной химерой, напоминает больше неуклюжего монстра Франкенштейна. А в последней трети фильма запал создателей будто гаснет — и весь аттракцион жанров сводится к довольно сентиментальной и слащавой семейной мелодраме.

Но еще раз: смелость Даниэлов заставляет простить многое. Пожалуй, именно эта гордость авторов, явно не желавших осторожно идти по проторенной дорожке, увлекла не только зрителей, но и циничных кинообозревателей, и главное — мэтров киноиндустрии, раздающих награды. Настолько ли, чтобы одарить этот несовершенный и вместе с тем бесконечно обаятельный эксперимент горой оскаровских статуэток, — узнаем 12 марта.



Федор Дубшан, специально для «Фонтанки.ру»

