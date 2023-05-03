На фестивале LOFT состоится премьера спектакля «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

С 3 по 8 мая Театр на Васильевском проводит IV театральный фестиваль «LOFT». В этом году его программа сосредоточена на современной драматургии в её разных аспектах. В программе фестиваля премьера спектакля Галины Зальцман «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», серия показов режиссерских эскизов по пьесам современных авторов и образовательная программа.



фото с репетиции к спектаклю «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Фото: Мария Кузнецова, фото предоставлено театром на Васильевском Поделиться Поделиться





3 мая на Большой сцене Театра на Васильевском пройдет премьерный показ спектакля Галины Зальцман «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (18+) по пьесе Стоппарда, в которой автор смешивает события шекспировского «Гамлета» и сочиненные им самим.



Галина Зальцман в своей постановке делает Розенкранца и Гильденстерна «современными обывателями». Они втянуты в события помимо своей воли и не могу выбраться из жизненных перепетий. Такая трактовка героев, по мнению создателей мира, отражает состояние сегодняшнего мира. «В сложные времена возрастает интерес к театру абсурда. Но, несмотря на всю кажущуюся реалистичность ситуации, мы, как и Стоппард, лишь показываем модель мира, для нас все происходящее в пьесе — только представление, только театр», — говорит режиссер Галина Зальцман.



Пространтсвенное решение также будет работать с абсурдистким миром пьесы Стоппарда — зрители будут сидеть на сцене, в то время как действие будет происходить в зале. А в самом действии спектакля задействованны живая музыка, пластика и гротекскно-акробатические номера.

4 мая состоится день образовательной программы. На камерной сцене театра на Васильевском с 16.00 до 20.00) пройдёт образовательная программа «О театре и не только», в рамках которой профессионалы из театральной сферы поделятся своими знаниями и опытом со всеми, кто интересуется театральным искусством. Вход по регистрации.



Основой режиссерских эскизов, которые будут показаны в основной программе фестиваля, являются пьесы участвующие в конкурсе «Ремарки» и вошедшие в шорт и лонг-листы разных лет.

5 мая в 19.00 стартует основная программа фестиваля и откроется новая театральная лофт-площадка во Дворце искусств Ленинградской области. В этот день будут показаны экскиз по пьесе Марии Малухиной «Полярная болезнь» режиссера Александра Карпушина (Москва). После выступит государственный оркестр народных инструментов «Метелица».



6 мая в 19.00 на новой лофт-площадке будут показаны два режиссёрских эскиза: Евгений Серзин (г. Москва) представит эскиз по пьесе «Агата вне доступа» Ивана Лапши, а Артём Злобин (г. Санкт-Петербург) покажет работу по пьесе «Научи меня любить» Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова.

7 мая в 19.00 фестиваль продолжится двумя показами — эскизом Ичэнь Лю по пьесе Ульяны Петровой «Никто, совершенно никто» и эскизом Мурата Абулкатинова (г. Москва) «Нежить» по пьесе Зухры Яниковой.

8 мая в 19.00 фестиваль закроет режиссёрский показ Арсения Мыцыка, в основе которого лежит пьеса Алексея Житковского «Железный всадник». После состоится концерт группы Евгения Серзина «Не'Мой Фронт».



Показы всех режиссерских эскизов будут проходить на лофт-площадке в ДК Ленинградской области (пл. Стачек, 4).

Впервые фестиваль LOFT прошёл в апреле 2019 года. Этот фестиваль не отборочный, в рамках него не происходит соревнований. Его главная цель — презентация молодых режиссеров, драматургов, новых пьес.

18+ Полина Никитина

