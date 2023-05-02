Просто Лера исполнит в Петербурге песни со своего нового альбома

Просто Лера (да, это такой псевдоним) когда-то покорила всех треком «Лютики» и быстро стала одним из голосов нового поколения. Просто Лера приедет в Петербург с презентацией нового альбома, которая состоится 5 мая в клубе Sound (16+).



«Проспись» — это уже третий полноформатный альбом белорусской певицы, в котором Лера дает все то, за что ее любят — томный вокал, много-много лирики и лексика, хорошо понятная нынешним подросткам. Например, на альбоме есть песня «Дота», посвященная понятно какой видеоигре. Никаких открытий для людей со стороны, но для поклонников — важный повод посетить концерт.

