Просто Лера исполнит в Петербурге песни со своего нового альбома

Просто Лера (да, это такой псевдоним) когда-то покорила всех треком «Лютики» и быстро стала одним из голосов нового поколения. Просто Лера приедет в Петербург с презентацией нового альбома, которая состоится 5 мая в клубе Sound (16+).
«Проспись» — это уже третий полноформатный альбом белорусской певицы, в котором Лера дает все то, за что ее любят — томный вокал, много-много лирики и лексика, хорошо понятная нынешним подросткам. Например, на альбоме есть песня «Дота», посвященная понятно какой видеоигре. Никаких открытий для людей со стороны, но для поклонников — важный повод посетить концерт.
Но не стоит воспринимать просто Леру как нишевую артистку — даже если вы не слышали ее «Лютики», которые звучали даже в эфире Первого канала, то могли наткнуться на другой хит певицы — композицию «Оставь меня одну», которая была официальным саунтреком одного из сезонов реалити-шоу «Пацанки».
Словом, концерт не стоит пропускать людям, которые интересуются новой музыкой, ведь кто знает, может быть, именно на этом альбоме притаился новый большой хит?
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»