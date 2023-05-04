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    Петербуржцев проведут через «Золотой квартал»

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    Сейчас самую дорогую территорию города называют «золотым треугольником», а когда-то она была «золотым кварталом». Весь район между Таврическим и Фонтанкой предназначался для богатых и очень богатых. Сейчас это неочевидно, но на экскурсии по Литейному округу 7 или 19 мая можно будет убедиться. 12+

    Фото: wikipedia.org
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    В районе Литейного проспекта в XVIII веке располагался Литейный двор (собственно, потому проспект так и назывался) — одно из крупнейших предприятий, моложе города всего на несколько лет. Место было таким престижным, что дома там разрешалось строить лишь для членов царской семьи. В Париже есть Сен-Жерменское предместье, где жила знать — именно с этим историческим районом французской столицы сравнивали в XIX веке Литейную часть. Сейчас и сквер в одном из дворов на Литейном и называется «Сад Сен-Жермен».

    К середине позапрошлого века в «золотой» части города жила уже не только знать (Апраксины, Трубецкие, Барятинские), но и люди «просто знаменитые»: Некрасов, Чайковский, Толстой. «А ещё удивительно, что от Кирочной до Летнего сада история того сверхдоходного Петербурга переплелась с современной модной жизнью», — отмечают организаторы. Гид Надежда Морозова поведет не по улицам, а через «лабиринты пошарпанных и отреставрированных дворов». Покажет новые музеи и пространства, связанные с историей и известными жителями этого района.

    Идем на экскурсию «Новый взгляд на старый фонд. Прелесть Литейного округа с Надеждой Морозовой» 7 мая в 16.00 или 19 мая в 18.30. Подробности на сайте ДК Лурье.

    Александра Шеромова

    Фото: wikipedia.org

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