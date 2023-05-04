Авторы представят еще не напечатанную книгу «Рукава Фонтанки» о приключениях пиратов и тюленей в Петербурге

7 мая в детской библиотеке на Загребском бульваре авторы будут читать еще не напечатанную (и чуть было не сказали — ненаписанную) книгу «Рукава Фонтанки». Это первая часть большого некоммерческого проекта доброй детской литературы «Дети Крайсветы».

Кто ее написал? Сначала редактор проекта «Отличный Петербург» Елена Виноградова сказала московской писательнице и переводчице Анне Коростелевой (автору книг «Школа в Кармартене», «Сказания о Меджекивисе», «Цветы корицы, аромат сливы» и других):

И через неделю книга была уже практически готова. В ней рассказывается об удивительных приключениях детей, тюленей, пиратов, детских писательниц, марионеток и даже инопланетян в Петербурге.

Она написана, чтобы заинтересовать читателей любых возрастов интереснейшим предметом, который очень скоро появится во всех школах, — «Знанье рек, мостов и прочих местов». Там еще почему-то все время Лиса рассказывает о засыпанных каналах, призрак известного писателя просит о помощи, у сфинксов конгресс, медведь с лампой ходит по лестнице и вообще — буза.



Педагогически продвинутые родители такие книги от своих детей просто прячут — в воспитательных целях: чтобы дети сами нашли, прочитали не отрываясь и просто поразились бы тому, какие, оказывается, отличные книги от них прячут! Но создательницы «Рукавов Фонтанки» так поступать не будут, потому что у одной из них по педагогике двойка.

