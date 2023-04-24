Парад на Дворцовой планируют провести без воздушной части

Парад по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Западный военный округ готовится провести в Петербурге без авиации. Говорить об официальной отмене воздушной части не позволяет тактика, которую в этом году используют в Минобороны.

По состоянию на 24 апреля, в Петербурге военными летчиками ЗВО не проведено ни одной тренировки пролета над Дворцовой площадью. При этом подготовка к 9 Мая начинается загодя, и к середине апреля уже обычно известно о датах репетиций, а жители минимум один раз видят над городом вертолетные и авиационные группы. В настоящее время пресс-служба Западного военного округа не выпустила ни одного посвященного параду релиза, а Смольный сообщает о перекрытии дорог в четверг, 27 апреля.

По информации «Фонтанки», авиация не будет участвовать в петербургском параде Победы. При этом в декабрьском приказе министра обороны Сергея Шойгу воздушная часть упоминалась и для Красной, и для Дворцовой площади. Детали парадов (ни в одном из городов) не раскрываются. На сайте Минобороны на эту тему есть только два сообщения: в феврале пусковые установки ПГРК «Ярс» прибыли в подмосковное Алабино, а в марте столичный гарнизон начал готовить казармы для парадных расчетов. Министр обороны Сергей Шойгу в конце марта на ведомственной коллегии сказал , что парады пройдут в 28 городах России. В них будут задействованы более 55 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц техники, в том числе более 10 тысяч человек и 125 единиц техники на Красной площади.

После в буквальном смысле исторической отмены парада в Севастополе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве парад точно состоится, но насчет авиации гарантий не дал. Про Петербург вопросы ему никто не задавал. По данным «Фонтанки», отменили воздушную часть петербургского парада не из-за нехватки техники, а по соображениям безопасности.

Впервые самолеты и вертолеты над Дворцовой площадью в честь Дня Победы пролетели во время парада в 2017 году. В прошлом году авиацию отменили в самый последний момент. О том, что воздушной части не будет ни в Петербурге, ни в Москве, стало известно прямо во время парада 9 мая 2022 года. Официальной причиной были названы метеоусловия, с чем очевидно готово было поспорить ясное небо над столицами.