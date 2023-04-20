В России начали отменять салюты на 9 мая: новости СВО за 20 апреля

Массовые мероприятия в регионах начали отменять из соображений безопасности Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 апреля.

Дума приняла закон признающий воевавших c 2014 года в ДНР и ЛНР ветеранами Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, наделяющий статусом ветерана и инвалида боевых действий ополченцев, входивших в воинские формирования ДНР и ЛНР с 2014 года. Ко второму чтению профильный комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил ряд поправок, согласно которым статус ветерана боевых действий распространяется в том числе на лиц, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации.



Документ внесли группа депутатов Госдумы и сенаторов, в том числе — вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Поправки предлагают внести в закон «О ветеранах». Статус ветерана боевых действий дадут лицам, которые с 12 мая 2014 года по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР принимали участие в боевых действиях в составе ВС РФ. Как отмечал ранее Турчак, законопроект отражен в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО президенту РФ Владимиру Путину.

Как подчеркивал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект наделит равным статусом и соответствующей поддержкой всех участников специальной военной операции.



— Все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус — ветерана боевых действий, быть уверенными, что государство позаботится о них и их семьях независимо от того, солдат это, офицер, доброволец, каждый, кто участвует в выполнении задач СВО, — отметил Володин.

ЛДПР предложила выпустить памятные монеты с изображениями героев СВО Партия ЛДПР предложила запустить в оборот памятные монеты с изображениями героев специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.



— Мы предлагаем выпустить в ближайшие месяцы памятные монеты с изображениями героев СВО, — сказал он, добавив, что на монетах также могут появиться изображения самых узнаваемых объектов новых регионов.

По мнению парламентария, это займет некоторое время. Парламентарий добавил, что глава ЦБ с предложением согласилась. — Будем держать [данную инициативу] на контроле и прорабатывать дальше, — заключил Слуцкий.

Песков назвал одной из целей СВО недопущение присоединения Украины к НАТО В Кремле заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.



— Безусловно. Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для ее безопасности, — сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Песков ранее говорил, что СВО будет продолжаться до полного достижения своих целей.

Минобороны будет проверять кандидатов получения военной пенсии на предмет прошлой службы в ВСУ Минобороны будет проверять кандидатов на получение российской военной пенсии из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, чтобы ее не получали бывшие служащие ВСУ, которые участвовали в проводившийся Киевом антитеррористической операции в Донбассе. Об этом на заседании Госдумы заявила замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова.



Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который установит порядок пенсионного обеспечения россиян — военных пенсионеров, постоянно проживающих на этих территориях.



— Наверное, риски есть — вы правы, но сейчас уже организована работа по передаче дел, и при принятии дел в обязательном порядке контроль и проверка этих военнослужащих будет производиться, — сказала Шевцова, отвечая на вопрос депутата.



Ранее 20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о нормах пенсионного обеспечения военных пенсионеров, проживающих в ЛДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Согласно нему, жители этих территорий смогут обратиться за назначением и выплатой военной пенсии по российским стандартам с 1 июля этого года.



Согласно документу, новые нормы не коснутся лиц, проходивших с 11 мая 2014 года военную и приравненную к ней службу в составе ВСУ, а также в составе органов, воинских формирований и учреждений СБУ.

В Севастополе отменили парад Победы, а в Воронеже — салют на 9 мая В Севастополе не будут проводить парад на 9 Мая. Решение об этом приняло Минобороны. Об этом вечером 19 апреля командующий Черноморского флота проинформировал местные власти. Губернатор Михаил Развожаев добавил, что празднование Дня Победы состоится в любом случае, на следующей неделе пройдет заседание оргкомитета.

В свою очередь власти Воронежа отменили салют в честь Дня Победы. По словам пресс-секретаря губернатора Артем Сокольникова это связано с организацией безопасности. При этом парад 9 мая в Воронеже состоится, меры безопасности будут беспрецедентными, добавил Сокольников. В Кремле заявили, что каждый регион может сам принимать решение о проведении военных парадов. — Они принимают решение, исходя из интересов безопасности граждан. Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению, — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Регионы также самостоятельно будут решать, в каком формате проводить акцию «Бессмертный полк». Организаторы сообщили, что традиционное шествие в этом году не состоится, и предложили альтернативные варианты, среди которых — разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже.

