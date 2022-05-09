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    Путин прибыл на Красную площадь, воздушная часть парада отменена

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    14 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где сегодня, 9 мая, проходит парад Победы, передает РИА Новости.

    Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря президента Пескова, воздушная часть парада в столице из-за погоды отменена.

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    Комментарии (14)

    Kit.
    Есть ещё вариант объяснения: в конце парада должна была пролететь четвёрка Су-57. Может, не сложилось по техническим причинам, но объяснять Верховному, почему не получилось, подчинённые боятся, и потому решили сослаться на нелётную погоду.
    serzh.ferro
    за 451.8 млн₽ так и не смогли?)))
    274752513
    погода ужасная! в похожий шторм крейсер "москва" утонул! всё правильно, господин президент, не надо лятать!
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