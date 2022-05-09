Путин прибыл на Красную площадь, воздушная часть парада отменена

Президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где сегодня, 9 мая, проходит парад Победы, передает РИА Новости.
Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря президента Пескова, воздушная часть парада в столице из-за погоды отменена.
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Президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где сегодня, 9 мая, проходит парад Победы, передает РИА Новости.
Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря президента Пескова, воздушная часть парада в столице из-за погоды отменена.
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